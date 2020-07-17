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Ермошина прокомментировала предложение Лукашенко, пускать в президенты только тех, кто отслужил
17.07.2020 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не соответствующим международным стандартам назвала глава ЦИК Лидия Ермошина предложение Лукашенко закрепить в Конституции норму о том, что в президенты может идти только тот, кто отслужил в армии. Об этом она заявила «Еврорадио».
— Ну тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле, — отметила Лидия Ермошина.
Глава ЦИК назвала эту инициативу несоответствующей международным стандартам.
— Эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан. Потому что можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам — и религиозным, и в связи с состоянием здоровья. У меня подобная инициатива одобрения не вызовет, — сказала Лидия Ермошина.
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Глава ЦИК назвала эту инициативу несоответствующей международным стандартам.
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