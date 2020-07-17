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Ермошина прокомментировала предложение Лукашенко, пускать в президенты только тех, кто отслужил

17.07.2020 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не соответствующим международным стандартам назвала глава ЦИК Лидия Ермошина предложение Лукашенко закрепить в Конституции норму о том, что в президенты может идти только тот, кто отслужил в армии. Об этом она заявила «Еврорадио».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Ну тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле, — отметила Лидия Ермошина.

Глава ЦИК назвала эту инициативу несоответствующей международным стандартам.

— Эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан. Потому что можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам — и религиозным, и в связи с состоянием здоровья. У меня подобная инициатива одобрения не вызовет, — сказала Лидия Ермошина.

 
 
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Глава ЦИК назвала эту инициативу несоответствующей международным стандартам.
 
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