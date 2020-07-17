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В выходные погода вернется в норму, но на следующей неделе похолодает

17.07.2020 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хозяином погоды в Беларуси в ближайшие дни станет область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. И как итог — на предстоящие выходные температура вернется в свою июльскую климатическую норму. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

18 июля, в субботу, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем северо-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +11…16°С, местами +8…10 °С, максимальная днем +23…29°С.

19 июля, в воскресенье, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь в северо-восточных районах страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-востоку Витебской и Могилевской областей возможны небольшие кратковременные грозовые дожди. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8…15°С, максимальная днем +23…29°С.

20 июля, в понедельник, атмосферное давление начнет падать, но по-прежнему сохранится влияние теплой воздушной массы. Поэтому температура воздуха ночью ожидается +10…16°С, днем +22…29°С. В дневные часы не исключены короткие летние дожди с грозами. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Во вторник, 21 июля, на Скандинавском полуострове сместится атлантический циклон и днем его холодный атмосферный фронт подойдет к северо-западным границам нашей страны. Медленно он начнет отодвигать теплый воздух с территории Беларуси. Ночь еще будет теплая +12…18°С, максимальная температура воздуха днем +22…29°С, в северо-западных районах уже прохладнее +18…21°С. В дневные часы на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер южный, юго-западный умеренный при грозах местами шквалистое усиление.

22 июля, в среду, благодаря северо-западным ветрам похолодает по всей стране. Максимальная температура воздуха днем +16…23°С.

 
 
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Хозяином погоды в Беларуси в ближайшие дни станет область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. И как итог - на предстоящие...
 
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