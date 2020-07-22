Выпускники аграрных классов могут быть зачислены в вузы без вступительных испытаний на 18 специальностей

Источник материала: Радзiма

Выпускников аграрных классов могут зачислять без вступительных испытаний в вузы на 18 специальностей, сообщает mogilevnews.by . Об этом говорится в постановлении Министерства сельского хозяйства и продовольствия №30 (от 06.07.2020 г.), опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.

В перечень вошли специальности «экономика и организация производства в отраслях АПК», «агрономия», «селекция и семеноводство», «защита растений и карантин», «плодоовощеводство», «агрохимия и почвоведение», «зоотехния», «ветеринарная медицина», «ветеринарная санитария и экспертиза», «промышленное рыбоводство», «сельское строительство и обустройство территорий», «мелиорация и водное хозяйство», «техобеспечение процессов сельхозпроизводства», «техобеспечение процессов хранения и переработки сельхозпродукции», «ремонтно-обслуживающее производство в с/х», «техобеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ», «энергетическое обеспечение с/х (по направлениям)», «управление охраной труда в с/х».

В постановлении№30 говорится, что зачисление на эти специальности проводится по результатам собеседования на условиях целевой подготовки специалистов. У абитуриентов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, в аттестате должно быть не ниже 7 баллов.

Задания для проведения собеседования, которое будет проводится в устной форме, составляются комиссией в соответствии с учебной программой факультатива «Введение в аграрные профессии» для учащихся 9—11-х классов.

В прошедшем учебном году в школах Могилевской области было создано 88 профильных классов аграрной направленности.