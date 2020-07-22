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Верующие пойдут крестным ходом из Могилева в Быховский район. Водителям стоит быть внимательными

22.07.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рано утром 23 июля из Могилева в Барколабово Быховского района выйдет крестный ход, сообщается на сайте Могилевской епархии. Верующие выйдут из Свято-Никольского монастыря и пройдут колонной через деревни Буйничи, Салтановка, Дашковка. Водителям, которые будут ехать по этому маршруту, стоит быть внимательными.


Фото: mogeparhia.by

Верующие выйдут в 40-километровый крестный ход из Могилева в 06.30. В Буйничах они будут в 09.00 — 09.30. В Салтановке — около полудня, в Дашковке — с 14.00 до 16.00. Прибытие в Барколабово планируется в 19.00 — 20.00.

Могилевская епархия просит участников крестного хода соблюдать меры предосторожности, рекомендованные врачами, и взять с собой индивидуальную посуду.

В поселке Барколабово Быховского района находится чудотворная икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь в Беларуси. Во многих храмах находятся ее списки.

По преданию, икону в Барколабовской обители оставил, возвращаясь из похода, русский князь Пожарский. Лошади князя остановились около монастыря и не двигались с места, пока Пожарский не оставил изъятую икону в обители. После 1920 года, когда монастырь был закрыт, икону сохраняли верующие. А накануне Пасхи 1953 года ее принесли в Свято-Троицкий храм Быхова. Там образ хранился, пока 25 июля 2010 года его торжественно не перенесли в восстанавливаемую Барколабовскую обитель. Теперь здесь отмечают двойной праздник чудотворного образа: 24 июля — день обретения и 25 июля — день перенесения иконы из Быхова в Барколабовский монастырь.

 
Теги: Могилев
 
 
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Колонна верующих пойдет по дороге из Могилева в Барколабово рано утром 23 июля.
 
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