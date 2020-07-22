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Верующие пойдут крестным ходом из Могилева в Быховский район. Водителям стоит быть внимательными
22.07.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рано утром 23 июля из Могилева в Барколабово Быховского района выйдет крестный ход,
Верующие выйдут в 40-километровый крестный ход из Могилева в 06.30. В Буйничах они будут в 09.00 — 09.30. В Салтановке — около полудня, в Дашковке — с 14.00 до 16.00. Прибытие в Барколабово планируется в 19.00 — 20.00.
Могилевская епархия просит участников крестного хода соблюдать меры предосторожности, рекомендованные врачами, и взять с собой индивидуальную посуду.
В поселке Барколабово Быховского района находится чудотворная икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь в Беларуси. Во многих храмах находятся ее списки.
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Колонна верующих пойдет по дороге из Могилева в Барколабово рано утром 23 июля.
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