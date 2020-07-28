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В Пинском районе благодаря новому проекту Кнубово и Красово защитят от подтоплений

28.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе благодаря новому проекту Кнубово и Красово защитят от подтоплений
Припять стала интенсивно размывать берег двух пинских деревень Кнубово и Красово, большая вода наступает на участки членов садоводческого товарищества «Строитель». Сельчане пытались самостоятельно отстоять дома и огороды, однако со стихией справиться нелегко.

– Необходимо укрепить около 285 мет­ров берега в Красово и примерно 75 метров в Кнубово, – конкретизировал главный инженер соответствующего проекта ОАО «Полесьегипроводхоз» Сергей Шрейтор.

 

Как бороться с данным процессом? Иногда помогает спрямление русла, но не в этом случае. Поэтому специалисты решили укрепить берег и сделать специальные струенаправляющие дамбы из камня — «шпоры». Это позволит изменить направление динамического потока реки. В воде выложат поперечные полузапруды меженного типа из камня, которые будут защищать берег от размыва.

Проект проходит стадию определения воздействия на окружающую среду, с ним можно ознакомиться на сайте Пинского райисполкома и в № 59 газеты «Полесская правда», вышедшем 25 июля, кроме того, проект должен пройти экологическую экспертизу. Задача — приступить к реализации в нынешнем году.

Защищать сельчан от наступающей реки будут за счет средств госбюджета. По предварительной информации, только в 2020 году должно быть освоено до 800 тысяч рублей. По данным математического моделирования, преобразования не повлияют на гидрологический режим Припяти. Подобные мероприятия уже опробованы на водной артерии — в Петриковском районе Гомельской области, сообщает «СБ».

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