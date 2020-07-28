В Пинском районе благодаря новому проекту Кнубово и Красово защитят от подтоплений

Источник материала: Полесская правда



Припять стала интенсивно размывать берег двух пинских деревень Кнубово и Красово, большая вода наступает на участки членов садоводческого товарищества «Строитель». Сельчане пытались самостоятельно отстоять дома и огороды, однако со стихией справиться нелегко.

– Необходимо укрепить около 285 мет­ров берега в Красово и примерно 75 метров в Кнубово, – конкретизировал главный инженер соответствующего проекта ОАО «Полесьегипроводхоз» Сергей Шрейтор.

Как бороться с данным процессом? Иногда помогает спрямление русла, но не в этом случае. Поэтому специалисты решили укрепить берег и сделать специальные струенаправляющие дамбы из камня — «шпоры». Это позволит изменить направление динамического потока реки. В воде выложат поперечные полузапруды меженного типа из камня, которые будут защищать берег от размыва.

Проект проходит стадию определения воздействия на окружающую среду, с ним можно ознакомиться на сайте Пинского райисполкома и в № 59 газеты «Полесская правда», вышедшем 25 июля, кроме того, проект должен пройти экологическую экспертизу. Задача — приступить к реализации в нынешнем году.