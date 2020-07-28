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В Пинском районе благодаря новому проекту Кнубово и Красово защитят от подтоплений
28.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как бороться с данным процессом? Иногда помогает спрямление русла, но не в этом случае. Поэтому специалисты решили укрепить берег и сделать специальные струенаправляющие дамбы из камня — «шпоры». Это позволит изменить направление динамического потока реки. В воде выложат поперечные полузапруды меженного типа из камня, которые будут защищать берег от размыва.
Проект проходит стадию определения воздействия на окружающую среду, с ним можно ознакомиться на сайте Пинского райисполкома и в № 59 газеты «Полесская правда», вышедшем 25 июля, кроме того, проект должен пройти экологическую экспертизу. Задача — приступить к реализации в нынешнем году.
Защищать сельчан от наступающей реки будут за счет средств госбюджета. По предварительной информации, только в 2020 году должно быть освоено до 800 тысяч рублей. По данным математического моделирования, преобразования не повлияют на гидрологический режим Припяти. Подобные мероприятия уже опробованы на водной артерии — в Петриковском районе Гомельской области, сообщает
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