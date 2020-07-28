Взрывотехники Пинского центра РОСН профессионально снесли аварийную водонапорную башню в Пружанах (видео)

Источник материала: Полесская правда



Работники Пинского центра Республиканского отряда специального назначения МЧС под руководством начальника взрывотехнической службы Андрея Якимовича взрывным способом снесли аварийную водонапорную башню на территории средней школы в городе Пружаны.

Объект находился в 20 метрах от здания учебного заведения и был запрещен к эксплуатации с 1974 года.