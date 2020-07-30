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В Речицком районе заведующая складом в одиночку вынесла почти 4 тонны топлива

30.07.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С декабря прошлого года 39-летнюю жительницу Речицкого района назначили заведующей складом горюче-смазочных материалов сельхозпредприятия. А уже в июле милиционерам поступила информация о том, что женщина ворует оттуда топливо, сообщает сайт УВД.


Топливо женщина сбывала предпринимателю из соседнего района, который регулярно проезжает большие расстояния на микроавтобусе и был заинтересован в покупке более дешевой солярки.

Схема была проста: мужчина пару раз в неделю приезжал на машине к забору предприятия, а женщина в десятилитровых канистрах выносила «товар». Литр отдавала за 1,25 рубля (на АЗС он стоит 1,78). «Конвейер» работал исправно более трех месяцев: с марта по июль завскладом собственноручно вынесла почти 4 тонны топлива на сумму более 7 тысяч рублей.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Как пояснила подозреваемая, к совершению преступления ее подтолкнул развод с мужем, проблемы с алкоголем и финансами. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за присвоение либо растрату в крупном размере.

К покупателю ворованного госимущества у правоохранителей тоже есть вопросы. Их мужчине зададут, как только он вернется в страну.

 
 
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С декабря прошлого года 39-летнюю жительницу Речицкого района назначили заведующей складом горюче-смазочных материалов сельхозпредприятия. А уже в июле...
 
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