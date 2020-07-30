|
Майор Юрий Плаксицкий: "Белорусы еще помнят этап, когда все ломают, и на развалинах приходится строить что-то новое. Но молодежь не помнит"
30.07.2020 12:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Белорусы еще помнят этап, когда все ломают, и на развалинах приходится строить что-то новое. Но молодежь не помнит", - такое мнение высказал майор Юрий Плаксицкий, заместитель командира батальона курсантов факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Беларуси.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Майор Юрий Плаксицкий: "Белорусы еще помнят этап, когда все ломают, и на развалинах приходится строить что-то новое. Но молодежь не помнит"
"Белорусы еще помнят этап, когда все ломают, и на развалинах приходится строить что-то новое. Но молодежь не помнит", - такое мнение высказал майор Юрий Плаксицкий,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)