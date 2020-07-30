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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации ТКГ в Минске Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины. "Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука...

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины. "Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука Леонида Макаровича - президента Украины в 1991-1994 годах, определив его главой делегации; вывести из состава делегации Украины для участия в трехсторонний контактной группе Леонида Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации", - говорится в указе, который вступает в силу со дня его опубликования.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите