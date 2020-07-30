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Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации ТКГ в Минске
30.07.2020 18:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины. "Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука Леонида Макаровича - президента Украины в 1991-1994 годах, определив его главой делегации; вывести из состава делегации Украины для участия в трехсторонний контактной группе Леонида Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации", - говорится в указе, который вступает в силу со дня его опубликования.
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Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины. "Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука...
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