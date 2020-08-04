Лукашенко - белорусам: Я не святой, но готовы ли вы эти полномочия с этой Конституцией передать другому?

Источник материала: Tut.by

«Завтра придет возьмет человек, новый, неизвестный, эту Конституцию, какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации, вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо? Удержим. Сегодня уже удержите — и без меня», — об этом заявил Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту .



Фото: Reuters

— Тем, кто хочет другого президента — как раз момент — идите не на площадь, идите на избирательный участок и голосуйте, — заявил Александр Лукашенко. — Но не забывайте, что президент — глава государства, вашего государства, который по Конституции олицетворяет единство нации, который является лицом страны, вашим лицом. А те, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставку на своих и чужих, разорвут сначала общество, потом страну на части. Так было всегда — посмотрите вокруг. Мы никому не закрываем рот — любая критика, любые споры — все возможно, но строго в рамках закона. Разрешена акция — приходи, высказывайся, как это сейчас и происходит. Запрещена - имей в виду, что это прямое правонарушение. И нарушителем является не только организатор, но и любой участник этой незаконной акции. Мы не требуем ничего сверхъестественного. Выполняй закон, действующий в стране, а если нарушил, реакция будет мгновенной — отпор самым жестким.

Президент попросил различать «реальную политику, реальную оппозицию и фанерных марионеток».

— Да вы хотя бы прислушайтесь к этим голосам и объясните людям, что происходит, чтобы потом не жалеть, — преступников выпустим, чиновников посадим и милицию разгоним, военных загоним в 90-е, они боялись тогда — я тоже был военным — стыдно было надеть военную форму и выйти в город-герой Минск. Нам это сегодня предлагают. Вывести капиталы в офшоры - показали, как делают. Заставить всех платить за медицину и образование. Земли сельхозназначения будут частным, чтобы разрушить трудовые коллективы — а зачем они? Вот и все реформы. Но этого в Беларуси не будет.

При этом Лукашенко сказал, что «если обществу должны перемены, то они будут.

— Все реформы должны начинаться с Конституции, не с уличных акций, а именно с основного закона. Возврат к Конституции 1994-года — это полный абсурд, надо двигаться вперед. Это касается не только экономики и политики, сегодня совершенно иные потребности. Конституция должна не только им соответствовать, но и на несколько шагов опережать общественное развитие. Она должна стать дорожной картой для страны. Пока на вопрос, какой ей быть в целом и в деталях, мы не ответили, но уверен, что белорусы его дадут в процессе общественного обсуждения.

Лукашенко уверен, что новую Конституцию представит уже нынешний состав парламента.

— Предложения могут быть разные, в том числе в области партийного строительства, перераспределения полномочий между органами государственной власти. Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу, и если вы к ним готовы.

Он в очередной раз вспомнил 90-е.

— Главное — Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине 90-х. Напомню: тогда мы погрязли в бесконечных политических спорах и дебатах в ущерб принятию безотлагательных решений. Тем временем страна катилась в пропасть, а народ оказался на грани выживания.

В пример Александр Лукашенко привел «банды, которые орудовали от Москвы до границы с Польской республикой, обирая всех. Чуть дороже автомобиль — останавливали, выкидывали, сопротивлялся — расстреливали и сбрасывали под откос».

— Мне с этой трибуны и стыдно, и страшно вспоминать, как мы воевали против этих бандитов, но мы их за полгода вычистили с дороги. 32 банды в городе-герое Минске. Мясникович (экс-премьер-министр и экс-глава Совета Республики — прим. TUT.BY) помнит, как последнего бизнесмена расстреляли, и еще мне запомнилось, все свалили на то правительство. 32 банды! И когда я потребовал список бандитов на стол и зачистить их, как Жуков в Одессе, у наших генералов не нашлось списков. И только молодые парни из КГБ и МВД принесли мне этот список. И мы за полгода очистили Минск от банды. Вы хотите в 90-е, вы этого хотите, чтобы страну поделили на сектора и собирали дань и носили по вертикали? Я этого не хочу и при мне этого не будет! Не будет пока я жив, а не только пока я президент. Я это все на своих плечах вытащил. И осталось совсем немного — один Шейман и еще несколько человек, которые с пистолетом ездили, уничтожая подонков. Мы это прошли и помогать нам тогда никто не посмел.

Александр Лукашенко согласен: президент в Беларуси обладает колоссальными полномочиями.

— Это определяющая гарантия социальных обязательств государства перед людьми. Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой Конституцией передать другому? Я не святой. У меня есть все — и хорошее, и плохое, но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что — нет, что я могу, а что — нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня — святое. Все. Остальное забудьте. Завтра придет, возьмет человек, новый неизвестный, эту Конституцию, какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации, вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо? Удержим. Сегодня уже удержите — и без меня.

В этот критически важный для страны момент вы должны осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет, за нами будущее.