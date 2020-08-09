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9 августа - основной день выборов Президента Беларуси

09.08.2020 08:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Страна определяется, по какому пути будем двигаться дальше в предстоящие пять лет. На главный пост претендуют пять кандидатов, в том числе действующий Глава государства. 

В этот день неизменно в прямом эфире и команда Агентства теленовостей. Наши корреспонденты уже разъехались по разным точкам столицы и белорусских городов, впереди прямые включения из Центризбиркома и избирательных участков, а также с нашими соотечественниками за рубежом.

В нашей стране и за ее пределами свой выбор сделают почти семь миллионов белорусов. Больше всего избирателей, по данным Центризбиркома, в столице - 1 241 000. А наименьшее количество насчитали в Гродненской области - здесь 750 000. Более 5 000 белорусов проголосуют за границей.

Всего же по стране сегодня будут работать 5 767 участков для голосования. В том числе 44 за пределами страны. По два участка образовано в Германии, Латвии, США и Турции, по три в России и Польше. Отдать свой голос можно в Китае и Венесуэле.

 
Теги: Новости
 
 
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Страна определяется, по какому пути будем двигаться дальше в предстоящие пять лет. На главный пост претендуют пять кандидатов, в том числе действующий Глава...
 
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