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9 августа - основной день выборов Президента Беларуси
09.08.2020 08:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтрана определяется, по какому пути будем двигаться дальше в предстоящие пять лет. На главный пост претендуют пять кандидатов, в том числе действующий Глава государства.
В этот день неизменно в прямом эфире и команда Агентства теленовостей. Наши корреспонденты уже разъехались по разным точкам столицы и белорусских городов, впереди прямые включения из Центризбиркома и избирательных участков, а также с нашими соотечественниками за рубежом.
В нашей стране и за ее пределами свой выбор сделают почти семь миллионов белорусов. Больше всего избирателей, по данным Центризбиркома, в столице - 1 241 000. А наименьшее количество насчитали в Гродненской области - здесь 750 000. Более 5 000 белорусов проголосуют за границей.
Всего же по стране сегодня будут работать 5 767 участков для голосования. В том числе 44 за пределами страны. По два участка образовано в Германии, Латвии, США и Турции, по три в России и Польше. Отдать свой голос можно в Китае и Венесуэле.
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Страна определяется, по какому пути будем двигаться дальше в предстоящие пять лет. На главный пост претендуют пять кандидатов, в том числе действующий Глава...
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