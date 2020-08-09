Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко проголосовал сегодня на участке в Университете физкультуры.









Президент, войдя на участок, поприветствовал всех, узнал, как обстановка на участке в день основного голосования, передал члену комиссии свой паспорт, женщина его пролистала и изучила данные.





— Моя фотография? — пошутил Лукашенко, получил свой бюллетень и направился в открытую кабинку для голосования. Проголосовав, президент бросил бюллетень в урну и направился к выходу.





После голосования Лукашенко отвечает на вопросы журналистов, в их числе — корреспондент TUT.BY.

(Будет дополнено).

Напомним, 9 августа — основной день голосования на выборах президента Беларуси. За пять дней досрочного голосования явка избирателей составила 41,7%.

На пост президента претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.

Избирательные участки сегодня, как и в дни досрочного голосования, открылись в 8.00 и закончат свою работу в 20.00. Найти адрес своего участка можно ТУТ .