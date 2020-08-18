В Беларуси 69 673 случая COVID-19. Прирост за сутки - 84 новых инфицированных

Источник материала: Tut.by

В Беларуси зарегистрированы 69 673 случая COVID-19, сообщает Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки — 84 новых инфицированных.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Беларуси на 18 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 339 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 1 млн 429 тыс. 532 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 617 пациентов.