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В Могилеве временно перенесли остановку «Политехнический колледж» - до конца сентября

25.08.2020 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве временно перенесли остановку «Политехнический колледж» — на 90 м назад по направлению к центру города. Там транспорт будет останавливаться до 30 сентября, сообщает горисполком.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Перенос остановки связан со строительством супермаркета на улице Первомайской.

Супермаркет возводят на части бывшей территории завода «Строммашина». Ради супермаркета тут снесли здания гаражей, склада.

 
Теги: Могилев
 
 
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