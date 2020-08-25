В Могилеве временно перенесли остановку «Политехнический колледж» - до конца сентября

Источник материала: Tut.by

В Могилеве временно перенесли остановку «Политехнический колледж» — на 90 м назад по направлению к центру города. Там транспорт будет останавливаться до 30 сентября, сообщает горисполком.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Перенос остановки связан со строительством супермаркета на улице Первомайской.

Супермаркет возводят на части бывшей территории завода «Строммашина». Ради супермаркета тут снесли здания гаражей, склада .