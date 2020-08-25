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В Могилеве временно перенесли остановку «Политехнический колледж» - до конца сентября
25.08.2020 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве временно перенесли остановку «Политехнический колледж» — на 90 м назад по направлению к центру города. Там транспорт будет останавливаться до 30 сентября,
Перенос остановки связан со строительством супермаркета на улице Первомайской.
Супермаркет возводят на части бывшей территории завода «Строммашина». Ради супермаркета тут
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Это связано со строительством магазина.
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