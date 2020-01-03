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Maxline запустил сразу две акции на киперспорт: кэшбэк 10% и ставку без риска

04.01.2020 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

У букмекерской компании Maxline самая широкая линия на киберспорт среди букмекеров Беларуси. В 2020 году БК Maxline подготовил для своих клиентов новые предложения.

Букмекер запустил акцию «Кэшбэк 10% на киберспорт». Теперь БК Maxline возвращает десятую часть проигрышного баланса на киберспортивные события.

Также начало действовать предложение «Ставка без риска». Это значит, что каждый новый клиент БК Maxline может получить фрибет на первую ставку на киберспорт.

 
 
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У букмекерской компании Maxline самая широкая линия на киберспорт среди букмекеров Беларуси.
 
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