Maxline запустил сразу две акции на киперспорт: кэшбэк 10% и ставку без риска

Источник материала: Tribuna.com

У букмекерской компании Maxline самая широкая линия на киберспорт среди букмекеров Беларуси. В 2020 году БК Maxline подготовил для своих клиентов новые предложения.

Букмекер запустил акцию «Кэшбэк 10% на киберспорт» . Теперь БК Maxline возвращает десятую часть проигрышного баланса на киберспортивные события.

Также начало действовать предложение «Ставка без риска» . Это значит, что каждый новый клиент БК Maxline может получить фрибет на первую ставку на киберспорт.