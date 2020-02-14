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«Манчестер Сити» могут наказать снятием очков в АПЛ (The Independent)
14.02.2020 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АПЛ может применить санкции к «Манчестер Сити» после решения
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Проблема возникает из-за того, что любой клуб должен предоставить правдивую информацию для получения лицензии Премьер-лиги, и эта информация должна соответствовать той, которая отправляется в УЕФА.
Комитеты АПЛ, по данным The Independent, уже обсуждали потенциальные санкции для «Ман Сити», и снятие очков считается весьма вероятным.
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АПЛ может применить санкции к «Манчестер Сити» после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП).
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