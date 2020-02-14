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«Манчестер Сити» могут наказать снятием очков в АПЛ (The Independent)

14.02.2020 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АПЛ может применить санкции к «Манчестер Сити» после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП).

С «Ман Сити» могут снять очки в Премьер-Лиге, поскольку серьезные нарушения ФФП представляют собой нарушения правил турнира внутри страны.

Проблема возникает из-за того, что любой клуб должен предоставить правдивую информацию для получения лицензии Премьер-лиги, и эта информация должна соответствовать той, которая отправляется в УЕФА.

Комитеты АПЛ, по данным The Independent, уже обсуждали потенциальные санкции для «Ман Сити», и снятие очков считается весьма вероятным.

«Манчестер Сити», напомним, исключили из еврокубков на два сезона и обязали выплатить 30 миллионов евро штрафа. Клуб намерен обжаловать решение в CAS.

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АПЛ может применить санкции к «Манчестер Сити» после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП).
 
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