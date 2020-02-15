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Париматч-Экстралига. «Гомель» против «Шахтера», «Неман» принимает «Металлург», «Динамо» Молодечно – «Юность»
15.02.2020 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Гомель – Шахтер Солигорск
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Париматч-Экстралига. «Гомель» против «Шахтера», «Неман» принимает «Металлург», «Динамо» Молодечно – «Юность»
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