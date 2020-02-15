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Париматч-Экстралига. «Гомель» против «Шахтера», «Неман» принимает «Металлург», «Динамо» Молодечно – «Юность»

15.02.2020 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Париматч-Экстралига

Неман – Металлург Жлобин
Дата проведения
15 февраля, 15.30, «Ледовый дворец спорта Гродно»
Онлайн матча Видео

 

Гомель – Шахтер Солигорск
Дата проведения
15 февраля, 13.00, «Ледовый дворец Гомель»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Молодечно – Юность-Минск
Дата проведения
15 февраля, 18.00, «Ледовый дворец Молодечно»
Онлайн матча Видео

Париматч-Экстралига: новости

Париматч-Экстралига: статистика

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Париматч-Экстралига Париматч-Экстралига: новости Париматч-Экстралига: статистика.
 
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