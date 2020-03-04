|
Сергей Ковальчук: «Это добавит в психологическом плане уверенности. Мы знаем, что нам любые вершины могут покориться»
04.03.2020 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо»
– Немножко сломалась игра после удаления. Нам пришлось играть от обороны. Не так нам хотелось, чтобы мы садились низко. В любом случае, это добавит в психологическом плане уверенности. Мы знаем, что мы можем. И что нам любые вершины могут покориться.
- Что с Милевским?
– Артем – эмоциональный футболист. Мое мнение: за такой фол давать
- Защита сыграла хорошо
– Да, я доволен. Таких 100% моментов не было. Да, были дальние удары, но в принципе справились, – сказал Ковальчук в эфире «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Ковальчук: «Это добавит в психологическом плане уверенности. Мы знаем, что нам любые вершины могут покориться»
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук подвел итог матча за Суперкубок против «Шахтера» (2:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)