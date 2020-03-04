Сергей Ковальчук: «Это добавит в психологическом плане уверенности. Мы знаем, что нам любые вершины могут покориться»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук подвел итог матча за Суперкубок против (2:0).

– Немножко сломалась игра после удаления. Нам пришлось играть от обороны. Не так нам хотелось, чтобы мы садились низко. В любом случае, это добавит в психологическом плане уверенности. Мы знаем, что мы можем. И что нам любые вершины могут покориться.

- Что с Милевским?

– Артем – эмоциональный футболист. Мое мнение: за такой фол давать вторую желтую карточку... Ну, от этого не уйдешь. Остались на 50-й минуте в меньшинстве.

- Защита сыграла хорошо

– Да, я доволен. Таких 100% моментов не было. Да, были дальние удары, но в принципе справились, – сказал Ковальчук в эфире « Беларусь 5 ».