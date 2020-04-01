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Депутат Марзалюк: «Беларусь является одной из самых спортивных держав Европы и мира»

01.04.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк поделился мнением о развитии белорусского спорта.

«У нас очень часто, причем иногда незаслуженно, ругают наш спорт и наших спортсменов. Если мы возьмем за 100% количество населения и в процентном отношении посчитаем количество медалей, то мы увидим, что Беларусь является одной из самых спортивных держав Европы и мира.

Мы должны еще раз подумать, как должны выглядеть пенсии тех же самых олимпийских чемпионов. Мы должны на соответствующем уровне любить, ценить и уважать своих людей. Белорусы – очень мужественный народ. Наша мужественность спокойная, некрикливая», – сказал Марзалюк в эфире СТВ.

 
 
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Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк поделился мнением о развитии белорусского спорта.
 
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