Депутат Марзалюк: «Беларусь является одной из самых спортивных держав Европы и мира»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк поделился мнением о развитии белорусского спорта.

«У нас очень часто, причем иногда незаслуженно, ругают наш спорт и наших спортсменов. Если мы возьмем за 100% количество населения и в процентном отношении посчитаем количество медалей, то мы увидим, что Беларусь является одной из самых спортивных держав Европы и мира.

Мы должны еще раз подумать, как должны выглядеть пенсии тех же самых олимпийских чемпионов. Мы должны на соответствующем уровне любить, ценить и уважать своих людей. Белорусы – очень мужественный народ. Наша мужественность спокойная, некрикливая», – сказал Марзалюк в эфире СТВ.