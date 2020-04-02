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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хоккей. Кубок Президента. "Юность" в шаге от трофея Результат положительный, но команда может действовать еще лучше. Так накануне главный тренер "Юности" Александр Макрицкий прокомментировал успех своего клуба в...

Результат положительный, но команда может действовать еще лучше. Так накануне главный тренер "Юности" Александр Макрицкий прокомментировал успех своего клуба в четвертом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею. Столичные в Солигорске уверенно справились с "Шахтером", 3:0. Дубль оформил Всеволод Кашкар, еще одна шайба на счету Максима Парфеевца. Для голкипера "Юности" Игоря Брикуна этот шатаут стал четвертым в плей-офф.Напомним, "Юность" - восьмикратный чемпион страны, "Шахтер" брал трофей лишь однажды. Судьба очередного титула может решиться уже завтра, на "Чижовка-Арене" пройдет пятая игра в серии 3:1. Начало встречи в 19:00. Прямой эфир на