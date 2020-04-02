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Хоккей. Кубок Президента. "Юность" в шаге от трофея

02.04.2020 16:05 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Результат положительный, но команда может действовать еще лучше. Так накануне главный тренер "Юности"  Александр Макрицкий  прокомментировал успех своего клуба в четвертом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею. Столичные в Солигорске уверенно справились с "Шахтером", 3:0. Дубль оформил Всеволод Кашкар, еще одна шайба на счету Максима Парфеевца. Для голкипера "Юности"  Игоря Брикуна  этот шатаут стал четвертым в плей-офф. 

Напомним, "Юность"  - восьмикратный чемпион страны, "Шахтер" брал трофей лишь однажды. Судьба очередного титула может решиться уже завтра, на "Чижовка-Арене" пройдет пятая игра в серии 3:1. Начало встречи в 19:00. Прямой эфир  на "Беларусь 5".

 
 
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Результат положительный, но команда может действовать еще лучше. Так накануне главный тренер "Юности"  Александр Макрицкий  прокомментировал успех своего клуба в...
 
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