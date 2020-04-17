Дмитрий Губериев: «Для сборной Беларуси уход Королькевича – потеря. Потенциал Елены Кручинкиной удалось раскрыть именно ему»

Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный уход из сборной Беларуси.

«Что касается сборной Беларуси, то для вас уход того же Королькевича потеря. Потенциал удалось раскрыть именно ему – Кручинкину как чемпионку Европы, как спортсменку, попадающую в топ-6 Кубка мира, на подступах к медалям чемпионата мира.

Убежден, что она еще и олимпийским призером станет, а может, даже выиграет Олимпиаду. И если со сборной не будет работать Королькевич, то вашей федерации нужно найти специалиста, который способен раскрыть талант девчонок до конца. Но в том, что это способен сделать именно Королькевич, ни капли не сомневаюсь», – сказал Губерниев.

Королькевич работал с женской сборной России по биатлону с 2013 по 2015 годы, в 2017-м стал тренером-консультантом команды, а в 2018-м перешел на работу в сборную Беларуси.

Напомним, по итогам прошедшего сезона все члены женской сборной Беларуси ухудшили стрельбу. В эстафетном зачете Кубка мира Беларусь заняла 13-е место. Это худшее место нашей команды с сезона 96/97 (тогда 15-е место).

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