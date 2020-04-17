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Дмитрий Губериев: «Для сборной Беларуси уход Королькевича – потеря. Потенциал Елены Кручинкиной удалось раскрыть именно ему»
17.04.2020 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный уход
«Что касается сборной Беларуси, то для вас уход того же Королькевича потеря. Потенциал
Убежден, что она еще и олимпийским призером станет, а может, даже выиграет Олимпиаду. И если со сборной не будет работать Королькевич, то вашей федерации нужно найти специалиста, который способен раскрыть талант девчонок до конца. Но в том, что это способен сделать именно Королькевич, ни капли не сомневаюсь», – сказал Губерниев.
Королькевич работал с женской сборной России по биатлону с 2013 по 2015 годы, в 2017-м стал тренером-консультантом команды, а в 2018-м перешел на работу в сборную Беларуси.
Напомним, по итогам прошедшего сезона все члены женской сборной Беларуси
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Дмитрий Губериев: «Для сборной Беларуси уход Королькевича – потеря. Потенциал Елены Кручинкиной удалось раскрыть именно ему»
Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный уход Владимира Королькевича из сборной Беларуси.
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