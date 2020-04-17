ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дмитрий Губериев: «Для сборной Беларуси уход Королькевича – потеря. Потенциал Елены Кручинкиной удалось раскрыть именно ему»

17.04.2020 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный уход Владимира Королькевича из сборной Беларуси.

«Что касается сборной Беларуси, то для вас уход того же Королькевича потеря. Потенциал Елены Кручинкиной удалось раскрыть именно ему – Кручинкину как чемпионку Европы, как спортсменку, попадающую в топ-6 Кубка мира, на подступах к медалям чемпионата мира.

Убежден, что она еще и олимпийским призером станет, а может, даже выиграет Олимпиаду. И если со сборной не будет работать Королькевич, то вашей федерации нужно найти специалиста, который способен раскрыть талант девчонок до конца. Но в том, что это способен сделать именно Королькевич, ни капли не сомневаюсь», – сказал Губерниев.

Королькевич работал с женской сборной России по биатлону с 2013 по 2015 годы, в 2017-м стал тренером-консультантом команды, а в 2018-м перешел на работу в сборную Беларуси.

Напомним, по итогам прошедшего сезона все члены женской сборной Беларуси ухудшили стрельбу. В эстафетном зачете Кубка мира Беларусь заняла 13-е место. Это худшее место нашей команды с сезона 96/97 (тогда 15-е место).

Прорыв Смольского, откат у женщин, много жалоб. Как сборная Беларуси по биатлону провела этот сезон

Королькевич может уйти в сборную России. Но там возвращению тренера-белоруса почему-то не очень рады

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный уход Владимира Королькевича из сборной Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сычев про отставки в «Динамо»: За клуб говорят результаты, а за президента – то количество тренеров, которое он сменил. Вот и делайте выводы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика