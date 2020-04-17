Сычев про отставки в «Динамо»: За клуб говорят результаты, а за президента – то количество тренеров, которое он сменил. Вот и делайте выводы»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий сборной России и минского Дмитрий Сычев выказался на тему частых отставок тренеров в клубе.

– И Протасова, и Масканта тогдашний владелец «Динамо» увольнял в 2013 году, тренеры на своих постах долго не продержались.

– Не хочется ничего говорить про руководство, оно само решает, кого брать, кого увольнять. В голову к людям не залезешь. За клуб говорят результаты, а за президента – то количество тренеров, которое он сменил. Вот и делайте выводы.

– А вы пересекались с Чижом ? Какое он оставил впечатление?

– Да, несколько раз с ним встречался. Мне он показался фанатиком своего дела, человеком, который всегда хочет быть победителем. Этого же требовал и от команды. Но, к сожалению, иногда у него эмоции переходили через край. В каком плане? Да вот те же моменты с увольнениями тренеров не всегда были продиктованы здравым смыслом. Тогда Чижом больше руководили эмоции.

Я считаю, что нужно смотреть вперед и не стоит увольнять наставника сразу же после потери очков. Выстраивание команды, игры – процесс длительный. А Юрий Саныч хотел всего побыстрее. Так никогда ни в одном клубе не бывает, – сказал Сычев.

«Чиж мне показался фанатиком своего дела, но иногда эмоции переходили через край». Сычев – о чемпионате Беларуси и «Динамо»

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