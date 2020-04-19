Игорь Гамула: «Мы должны быть благодарны чемпионату Беларуси за то, что футбол вообще сейчас есть»

Источник материала: Tribuna.com

Известный тренер Игорь Гамула поделился мнением о чемпионате Беларуси.

- Сейчас многие переключились смотреть чемпионат Беларуси (единственный в Европе, который не прервал свой ход). Насколько велика разница в уровне соседских лиг?

– Вы видели последний матч с участием брестского «Динамо»? В этой команде собраны футболисты, которые играли в Лиге чемпионов. Это и Артем Милевский, и Евгений Хачериди, выступавшие за киевское «Динамо», и хорошо знакомый нам по чемпионату России Сергей Кисляк. Как с такими футболистами команда может играть плохо? Здорово смотрится Саша Нойок (бывший футболист донецкого «Шахтера» и харьковского «Металлиста»), который когда-то у меня играл. Это потенциально очень сильный футболист. Мне очень нравится, как играет клуб из Бреста.

Мы должны быть благодарны чемпионату Беларуси за то, что футбол вообще сейчас есть. Сейчас пытаюсь прогнозировать исходы матчей этого турнира и пока почти ничего не могу угадать. Непредсказуемый чемпионат. Об этом говорит хотя бы тот факт, как плохо стартовали БАТЭ и «Шахтер» из Солигорска (да и действующий чемпион страны – брестское «Динамо»). Мне интересен этот чемпионат, сейчас стараюсь следить за ним более пристально, ведь другого футбола нет.

- Можно сравнить как-то лидеров чемпионата Беларуси с российскими ведущими клубами?

– Я бы не сказал, что пропасть большая. Так нельзя вообще говорить. Знаете, все познается в сравнении. Вот надо, чтобы московский «Спартак» сыграл с «Динамо» (Брест), тогда будем делать какие-то выводы. Но пропасти точно нет между двумя чемпионатами. Вы помните, как «Зенит» сыграл в Минске с «Динамо» в 2018 году? 0:4 проиграли питерцы. Если белорусская команда забивает 4 гола нашему чемпиону, это ведь тоже о чем-то говорит. О том, что потом сделал «Зенит» в Петербурге с минчанами, говорить не будем, хотя мы помним, что команда Сергея Семака собралась и выиграла по итогу двух встреч. Но всем врезался в память сам процесс, впечатлили тогда оба матча, – сказал Гамула.