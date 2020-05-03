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Александр Лукашенко: «В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом»
03.05.2020 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране удается сдерживать заболеваемость в целом.
«На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне», – заявил глава государства.
Напомним, в Беларуси продолжается футбольный чемпионат в высшей, первой и второй лигах. Также стартовал женский турнир. Зрителям не запрещено посещать стадионы.
По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 15 828 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 97 пациентов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране удается сдерживать заболеваемость в целом.
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