Александр Лукашенко: «В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране удается сдерживать заболеваемость в целом.

«На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне», – заявил глава государства.

Напомним, в Беларуси продолжается футбольный чемпионат в высшей, первой и второй лигах. Также стартовал женский турнир. Зрителям не запрещено посещать стадионы.

По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 15 828 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 97 пациентов.