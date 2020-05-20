Игорь Рабинер: «Гончаренко показал, что он – не пустышка и не однодневка, еще во время работы в БАТЭ»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Игорь Рабинер рад, что белорусский специалист Виктор Гончаренко продлил контракт с ЦСКА.

«Как человек, уважающий тренерскую профессию и понимающий, как в ней все тонко и сложно, рад, что Виктор Гончаренко подписал новый контракт с ЦСКА. Пусть даже и на год. Если бы он ушел сейчас – осталась бы недосказанность, на этот клуб непохожая.

Для меня показатель – что удается выстроить за три года. А их в этом случае следует отсчитывать не с зимы 2017-го, а с лета 2018-го, когда ушла почти вся команда времен Леонида Слуцкого, и все пришлось делать заново. А ведь до того, если кто уже успел забыть, было два вторых места и выхода в группу ЛЧ (оба раза позади остался «Зенит»), выход в четвертьфинал ЛЕ через победу над «Лионом», а там – красивая, до поры – не без шансов, схватка с нетульским Арсеналом».

Всегда хочется, чтобы у хороших тренеров была возможность работать со своими командами подольше и без нервяка, кропотливо выстраивать их в соответствии со своим видением. Далеко не у всех с наскока получается всех взять и порвать – на одного Лобановского, Гвардиолу, Романцева, Ярцева, Спаллетти или Карреру приходятся десятки не менее глубоких и талантливых тренеров, которые покоряют вершину постепенно, не с наскока.

Алексу Фергюсону в «МЮ» с момента прихода до первого чемпионства потребовалось проработать СЕМЬ сезонов, а потом он построил империю, которую будут помнить всегда, и держалась она не на бабле. С нынешней быстротой ожиданий его сто лет как погнали бы поганой метлой.

Слуцкий с ЦСКА выиграл золото на третий полный сезон, один из которых, с печальной развязкой, продолжался полтора года. Бесков со «Спартаком» – тоже на третий, но это первое чемпионство в карьере великого тренера случилось через ДВАДЦАТЬ ТРИ года после дебюта в чемпионате СССР. Представляете, что при таких раскладах (а ведь работал он со всеми московскими клубами!) говорили бы о нем теперь?

А Курбан Бердыев, у которого с момента прихода в «Рубин» до первого золота прошло семь лет? И уж тем более Юрий Семин, у которого в «Локо» – вообще 16? И таких примеров, когда менеджерское и тренерское терпение вознаграждается, – множество.

Гончаренко показал, что он – не пустышка и не однодневка, еще во время работы в БАТЭ. И дело не только и не столько в множестве чемпионств подряд. Поди еще выиграй у «Баварии» в сезон требла, поди выходи почти каждый год в группу ЛЧ с белорусами!

Нет, понятно, что там был мощнейший руководитель Анатолий Капский – с самодурами вообще ни у одного тренера долго не получится. Но и ни один другой тренер не сделал в Борисове того, что Гончаренко, – как бы ни называл его тогда Вася Уткин, кажется, «картофельной твоей душой» и заклинал «гореть в аду». Тьфу.

Летом 18-го от старой команды остались Акинфеев, Марио и пол-Дзагоева. Никто не ожидал от новой, молодой, не то что двух побед над «Реалом», но и 4-го места в РПЛ. Назвать перед тем сезоном Чалова лучшим снайпером лиги осмелился бы только безумец.

Да, в этом сезоне засбоило. И то – далеко не так, как у «Спартака». Застой есть, но дайте же тренеру время разобраться, почистить, подлатать. Вы же знаете, что это не шарлатан, не проходимец. «Лицо попроще» и другие экзерсисы? Убирать за это – все равно, что выгонять Семина за колонку в «СЭ». Чушь собачья.

Евгений Гинер к самодурству склонен никогда не был. Потому и продлил контракт. Причем не летом, а сейчас, когда это мотивирует и Гончаренко, и команду – мол, с ним вам и работать, лишнего не думайте. Если и тогда все пойдет не так – что ж, терпение было, шансов хватало. Никто не скажет, что Гончаренко «не успел», на что многие посетовали бы сегодня. И что все время говорят о тренерских рокировках в других клубах.

Если Гончаренко дотянет до конца следующего сезона (чего я ему желаю), в ЦСКА за 19 лет отработают шесть тренеров, а если отнять безумный 2009 год, то есть Зико с Хуанде Рамосом, – вообще четыре.

Образец для подражания. Думаете, у Гинера не горячая кровь? Ха-ха. Вы слышали много его высказываний. И пограничных, и «заграничных».

Голова у него холодная. И решения он принимает только ею, а не другими органами. И только из спортивных соображений, даже когда «денег нет, но вы держитесь». Учитесь, – написал Рабинер.

В 2002 завершил карьеру из-за травмы, в 2008 стал самым молодым тренером группового раунда ЛЧ. Виктор Гончаренко — наша гордость