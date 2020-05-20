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Василий Хомутовский: «Думаю, в Лиге чемпионов Кульбаков бы не допустил, чтобы его так прессовали и манипулировали во время всей игры»

20.05.2020 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский поделился мнением о судействе Алексея Кульбакова в матче 10-го тура против БАТЭ.

- Два опорника брестского «Динамо» на желтых карточках.

– Я не буду рассуждать, были эти карточки обоснованы или нет. Мне не нравится, когда игроки постоянно прессуют судей, говорят им, что делать. Кульбаков опытный судья, работает на матчах Лиги чемпионов, такие моменты позволять… Думаю, в Лиге чемпионов он бы не допустил, чтобы его так прессовали и манипулировали во время всей игры, – сказал Хомутовский в эфире канала «Беларусь 5».

 
 
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Тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский поделился мнением о судействе Алексея Кульбакова в матче 10-го тура против БАТЭ.
 
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