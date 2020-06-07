Форвард «Уотфорда» Грэй о протестах: «Мы боремся, потому что жизни черных не имеют значения»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Уотфорда» Эндри Грэй высказался о проблеме расизма .

«Все должно измениться. Люди жалуются на протесты, им всегда есть что сказать, но они не понимают, что мы чувствуем. Они не понимают.

Все, что они хотят сказать: «Нет, все жизни имеют значение». Но это не главное. Мы боремся, потому что жизни черных не имеют значения. Так и есть.

Белому человеку легко думать, что у нас все хорошо или что-то в этом роде, но это не так, потому что их не преследует полиция, не судят по одежде и внешнему виду.

Им не нужно выбирать, куда ехать, в какие страны отправляться из-за подобных вещей. Они никогда не почувствуют это. Это неосведомленность», – сказал Грэй.

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