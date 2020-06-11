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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За Кубок Германии поспорят "Бавария" и "Байер" За Кубок Германии по футболу поспорят "Бавария" и "Байер". Мюнхенцы на домашней "Альянц-Арене" вырвали викторию над "Айнтрахтом" из Франкфурта. Иван Перишич счет...

За Кубок Германии по футболу поспорят "Бавария" и "Байер". Мюнхенцы на домашней "Альянц-Арене" вырвали викторию над "Айнтрахтом" из Франкфурта. Иван Перишич счет открыл уже на 14-й минуте, но в середине второго тайма Данни Да Коста возродил интригу, правда, хозяева быстро вышли вперед снова - Роберт Левандовски - 2:1. Ранее, напомним, "Байер" выбил в 1/2 "Саарбрюкен". Обладатель трофея определится 4 июля.