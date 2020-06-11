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За Кубок Германии поспорят "Бавария" и "Байер"
11.06.2020 13:30 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЗа Кубок Германии по футболу поспорят "Бавария" и "Байер". Мюнхенцы на домашней "Альянц-Арене" вырвали викторию над "Айнтрахтом" из Франкфурта. Иван Перишич счет открыл уже на 14-й минуте, но в середине второго тайма Данни Да Коста возродил интригу, правда, хозяева быстро вышли вперед снова - Роберт Левандовски - 2:1. Ранее, напомним, "Байер" выбил в 1/2 "Саарбрюкен". Обладатель трофея определится 4 июля.
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За Кубок Германии по футболу поспорят "Бавария" и "Байер". Мюнхенцы на домашней "Альянц-Арене" вырвали викторию над "Айнтрахтом" из Франкфурта. Иван Перишич счет...
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