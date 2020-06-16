«Все, кто хотел играть в онлайн-казино в Беларуси, уже давно делал это с помощью «серых» площадок». CMO Parimatch Беларусь о легализации онлайн-казино

Источник материала: Tribuna.com

CMO Parimatch Беларусь Андрей Бейербах в интервью Betting Insider рассказал об открытии в Беларуси первого легального онлайн-казино.

«В 2018 году на уровне Президента Беларуси был подписан указ о легализации онлайн-гемблинга в Республике – после этого в Parimatch началась подготовительная работа по получению лицензии и подготовке продукта.

Все, кто хотел играть в онлайн-казино в Беларуси, уже давно делал это с помощью «серых» площадок. Наша задача – перевести таких игроков к нам.

В Беларуси министерства умеют считать деньги и стараются собирать разные мнения относительно того, что происходит на рынке – если онлайн-казино не будет легализовано, люди продолжат играть на «серых» площадках, а государство не будет получить налоговые отчисления, которые в случае, гемблинга – составляют довольно большую сумму.

По пути Беларуси пойдут и другие государства: Украина сейчас оценивает опыт Беларуси в запуске гемблинга и беттинга», – сообщил Бейербах.