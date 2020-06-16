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«Все, кто хотел играть в онлайн-казино в Беларуси, уже давно делал это с помощью «серых» площадок». CMO Parimatch Беларусь о легализации онлайн-казино
16.06.2020 13:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
CMO Parimatch Беларусь Андрей Бейербах в интервью
«В 2018 году на уровне Президента Беларуси был подписан указ о легализации онлайн-гемблинга в Республике – после этого в Parimatch началась подготовительная работа по получению лицензии и подготовке продукта.
Все, кто хотел играть в онлайн-казино в Беларуси, уже давно делал это с помощью «серых» площадок. Наша задача – перевести таких игроков к нам.
В Беларуси министерства умеют считать деньги и стараются собирать разные мнения относительно того, что происходит на рынке – если онлайн-казино не будет легализовано, люди продолжат играть на «серых» площадках, а государство не будет получить налоговые отчисления, которые в случае, гемблинга – составляют довольно большую сумму.
По пути Беларуси пойдут и другие государства: Украина сейчас оценивает опыт Беларуси в запуске гемблинга и беттинга», – сообщил Бейербах.
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«Все, кто хотел играть в онлайн-казино в Беларуси, уже давно делал это с помощью «серых» площадок». CMO Parimatch Беларусь о легализации онлайн-казино
CMO Parimatch Беларусь Андрей Бейербах в интервью Betting Insider рассказал об открытии в Беларуси первого легального онлайн-казино.
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