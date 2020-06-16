ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Все, кто хотел играть в онлайн-казино в Беларуси, уже давно делал это с помощью «серых» площадок». CMO Parimatch Беларусь о легализации онлайн-казино

16.06.2020 13:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

CMO Parimatch Беларусь Андрей Бейербах в интервью Betting Insider рассказал об открытии в Беларуси первого легального онлайн-казино.

«В 2018 году на уровне Президента Беларуси был подписан указ о легализации онлайн-гемблинга в Республике – после этого в Parimatch началась подготовительная работа по получению лицензии и подготовке продукта.

Все, кто хотел играть в онлайн-казино в Беларуси, уже давно делал это с помощью «серых» площадок. Наша задача – перевести таких игроков к нам.

В Беларуси министерства умеют считать деньги и стараются собирать разные мнения относительно того, что происходит на рынке – если онлайн-казино не будет легализовано, люди продолжат играть на «серых» площадках, а государство не будет получить налоговые отчисления, которые в случае, гемблинга – составляют довольно большую сумму.

По пути Беларуси пойдут и другие государства: Украина сейчас оценивает опыт Беларуси в запуске гемблинга и беттинга», – сообщил Бейербах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
CMO Parimatch Беларусь Андрей Бейербах в интервью Betting Insider рассказал об открытии в Беларуси первого легального онлайн-казино.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Хэмилтон намерен встать на одно колено на Гран-при Австрии (Daily Mail)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика