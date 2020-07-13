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«Цмоки-Минск» пополнился латвийским защитником Лейманисом
13.07.2020 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минувший игровой год Лейманис провел во втором дивизионе Испании, где помог «Вальядолиду» стать чемпионом турнира. Томс сыграл в 24 матчах со средними показателями в 9,0 очка, 1,6 подбора и 3,0 передачи.
Лейманис – один их кандидатов в сборную Латвии.
Главный тренер белорусской команды Ростислав Вергун прокомментировал переход.
«Рад приветствовать Томса в команде. Это подписание – отличная возможность для нас получить игрока, который полон желания развиваться. Мы постараемся извлечь максимум пользы. Томс очень «заряжен» на то, чтобы проявить себя на этом уровне. Надеюсь, и у него, и у нас все получиться», – заявил Вергун.
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«Цмоки-Минск» и латвийский защитник Томс Лейманис (25 лет, 190 см) договорились о сотрудничестве.
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