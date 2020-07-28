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Андреас Перейра: «Ван Дейк высокомерный и скучный. Милнер мне не нравится»
28.07.2020 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
«Этот парень, Милнер, мне не нравится. Он мне не нравится.
Честно говоря, я очень не люблю этого защитника,
У меня с ним были конфликты на поле. Он скучный», – сказал Перейра в интервью Desimpedidos.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра ответил на вопрос о том, кого он считает самым высокомерным футболистом из тех, против кого он играл.«Этот...
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