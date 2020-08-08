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Гвардиола 11-й раз обыграл «Реал» как тренер. Больше всех в XXI веке
08.08.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Английский клуб со счетом 2:1 выиграл оба матча в 1/8 финала.
Гвардиола как тренер обыграл «Реал» 11-й раз. По четыре раза команды Гвардиолы проигрывали и играли вничью с «бланкос».
Каталонский специалист возглавляет список тренеров, которые чаще всего обыгрывали «Реал» в XXI веке. После него идут
Гвардиола, помимо «Манчестер Сити», тренировал «Барселону» и «Баварию».
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«Манчестер Сити» под руководством тренера Пепа Гвардиолы выбил «Реал» из Лиги чемпионов.Английский клуб со счетом 2:1 выиграл оба матча в 1/8 финала.Гвардиола как...
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