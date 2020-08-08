Гвардиола 11-й раз обыграл «Реал» как тренер. Больше всех в XXI веке

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» под руководством тренера Пепа Гвардиолы выбил «Реал» из Лиги чемпионов.

Английский клуб со счетом 2:1 выиграл оба матча в 1/8 финала.

Гвардиола как тренер обыграл «Реал» 11-й раз. По четыре раза команды Гвардиолы проигрывали и играли вничью с «бланкос».

Каталонский специалист возглавляет список тренеров, которые чаще всего обыгрывали «Реал» в XXI веке. После него идут Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде – по 9 побед.

Гвардиола, помимо «Манчестер Сити», тренировал «Барселону» и «Баварию».