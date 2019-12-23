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Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии 1930-х годов

24.12.2019 15:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, пообещавшего в 1938 году памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Об этом российский президент заявил на коллегии Минобороны РФ.


Фото: пресс-служба президента России

— Европарламент принял резолюцию, которая ставит чуть ли ни на одну доску и гитлеровскую Германию и Советский Союз. Намекая или в прямую даже говоря, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это конечно полный бред, — заявил Путин.

В качестве примера он привел переписку посла Польши с Гитлером, которая касалась «решения еврейского вопроса». Тогда, в 1938 году Гитлер поделился с послом Польши в Германии своими планами выслать евреев из Европы в Африку, в колонии. На что посол Польши ему ответил, что если Гитлер это сделает, то ему поставят «великолепный памятник в Варшаве».

— Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя, — возмутился Путин. — Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве.


Видео: телеграм-канал RT

Путин заявил, что существует достаточно материалов, чтобы «не дать испоганить память об отцах и дедах, тех кто погиб, сражаясь с нацизмом».

— Именно такие люди, которые тогда вели переговоры с Гитлером, именно такого сорта люди, сносят памятники воинам Красной Армии, освободившим народы Европы от нацизма.

 
 
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В качестве примера он привел переписку посла Польши с Гитлером, которая касалась «решения еврейского вопроса». Тогда, в 1938 году Гитлер поделился с послом Польши в...
 
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