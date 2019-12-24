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Forbes назвал десять самых успешных миллиардеров десятилетия

24.12.2019 21:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Forbes назвал десять самых успешных миллиардеров десятилетия, которые в сумме заработали 555 млрд долларов.


Джеф Безос. Фото: Reuters

Самым успешным миллиардером стал основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос. С 2010 года его состояние выросло на $ 97,4 млрд и составило в $ 109,7 млрд. На втором месте глава компании Louis Vuitton Бернар Арно, который за десять лет заработал $ 80,2 млрд.


Бернар Арно. Фото: Reuters

Замыкает тройку основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. 2010-е он начинал с $ 4 млрд, а заканчивает 2019 год с суммой $ 72 млрд. Дальше идет Билл Гейтс, который на конец десятилетия заработал $ 54,6 млрд. Также в списке оказался бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($ 41,8 млрд). Замыкает десятку основатель Alibaba Group Джек Ма — $ 40,8 млрд.


Марк Цукерберг. Фото: cardiology-club.com

Forbes отмечает, что большинство участников списка получили 80% своего состояния благодаря компаниям, которыми они руководят или когда-то создали. В целом десять бизнесменов с 2010 года заработали $ 555 млрд.

В ноябре 2019 года по версии Bloomberg, первое место самого богатого миллиардера делили между собой Безос и Гейтс. Издание оценило их состояние $ 109 млрд и $ 110 млрд соответственно.

 
 
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Forbes отмечает, что большинство участников списка получили 80% своего состояния благодаря компаниям, которыми они руководят или когда-то создали. В целом десять...
 
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