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У 44 американцев с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус
17.02.2020 09:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У 44 граждан США, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Йокогама, выявлен коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщает
По его словам, заболевшие будут проходить лечение в больницах Японии.
Лайнер Diamond Princess находится
По последним данным, число заразившихся вирусом на лайнере достигло 355 человек.
Карантин должен продлиться до 19 февраля. 15 февраля правительство США сообщило о намерении эвакуировать своих граждан с лайнера. Их вывезут из Японии на двух самолетах, подготовленных Госдепартаментом.
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Заболевшие будут проходить лечение в больницах Японии.
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