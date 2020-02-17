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У 44 американцев с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус

17.02.2020 09:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У 44 граждан США, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Йокогама, выявлен коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на директора национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.


Фото: Reuters

По его словам, заболевшие будут проходить лечение в больницах Японии.

Лайнер Diamond Princess находится на карантине в Йокогаме с начала февраля. На его борту произошла вспышка коронавируса. Всего на корабле находятся около 3,7 тыс. пассажиров.

По последним данным, число заразившихся вирусом на лайнере достигло 355 человек.

Карантин должен продлиться до 19 февраля. 15 февраля правительство США сообщило о намерении эвакуировать своих граждан с лайнера. Их вывезут из Японии на двух самолетах, подготовленных Госдепартаментом.

 
 
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Заболевшие будут проходить лечение в больницах Японии.
 
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