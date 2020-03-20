Террористы пытались приблизить конец света. 25 лет зариновой атаке в токийском метро

Источник материала: Tut.by

Ровно 25 лет назад, 20 марта 1995 года, в Токио произошел самый масштабный в истории Японии теракт с использованием отравляющих веществ. Пять человек спустились в одну из самых загруженных подземок в мире. Они несли пакеты, в которых был нервно-паралитический газ зарин. В назначенное время они проткнули свертки специально заточенными концами зонтиков и покинули вагоны. От зариновой атаки в токийском метро погибли 13 и пострадали около 6 тысяч человек. Теракт совершили члены секты «Аум Синрекё».



Фото: Flickr / thierry ehrmann

От поводыря слепых до поводыря душ человеческих

Основатель секты Сёко Асахара (настоящее имя — Тидзуо Мацумото) родился в 1955 году на юге Японии в многодетной семье. С ранних лет он страдал глаукомой, что привело практически к полной слепоте: левым глазом он ничего не видел, а правым — лишь частично. Мальчика отправили в школу для слабовидящих, и уже там он стал проявлять свои качества лидера: убедил полностью слепых одноклассников платить ему деньги за услуги поводыря.

После интерната Асахара провалился на экзаменах в медицинскую школу и стал самостоятельно изучать акупунктуру и фармакологию. Он открыл собственную аптеку в городе Тиба недалеко от Токио, где торговал средствами китайской традиционной медицины. В 1982 году его задержала полиция за продажу поддельных лекарств, суд признал его виновным в мошенничестве и назначил крупный штраф, что привело его к банкротству.

После судебного процесса и периода духовного кризиса он основал в 1984 году свою собственную религию, назвав ее «Аум Синсэн-но-кай», позже известную как «Аум Синрикё» — «Высшая истина». Асахара начал раздавать листовки, проповедовать на улицах, а также обучать йоге и практиковать лечение травами.

Учение Асахары вобрало в себя элементы буддизма, индуизма, христианства, даосизма, идеи Айзека Азимова и предсказания Нострадамуса. По словам Асахары, существует всемирный заговор, в котором принимают участие евреи, масоны и Британская королевская семья. Он называл себя новым воплощением Иисуса Христа, «Святым Папой» и «Спасителем страны».



Сёко Асахара. Фото: Reuters

Секта была популярна среди представителей обеспеченных классов, в нее вступало много студентов из богатых семей и образованных людей. Во время «богослужений» использовались психотропные вещества и гипноз, а адептам прививалась мысль, будто они обладают исключительными интеллектуальными способностями. Как и многие деструктивные секты с культом лидера, «Аум Синрикё» подавляла инакомыслие, забирала деньги и собственность последователей, а за попытки покинуть секту или расследовать ее деятельность, жестко карали. В 1989 году сектанты убили юриста Цуцуми Сакамото, готовившего масштабный иск против «Аум Синрикё», не пощадив также его жену и годовалого сына.

Провал на выборах

В 1990 году Асахара и еще 24 его последователя выдвинулись на выборы в японский парламент, надеясь, что их победа позволит Асахаре стать премьер-министром. Однако кандидаты от «Аум Синрикё» не получили сколь-нибудь существенной поддержки избирателей.

Провал на выборах привел к внутреннему сдвигу в теологии и стратегии секты. Сёко Асахара начал проповедовать скорое наступление конца света, которому должны были предшествовать различные бедствия и Третья мировая война. Секта поменяла и свою структуру, взяв за основу японское правительство: были созданы посты «министров», которые, используя хаос, образовавшийся из-за войны, должны были получить власть в стране.

Чтобы приблизить войну и конец света и, как следствие, приход к власти Асахары и его приближенных, «Аум Синрикё» стала закупать стрелковое вооружение, разрабатывать биологическое оружие и приобретать необходимые для производства зарина составляющие. Для этих целей «Аум Синрикё» купила фабрику по производству химикатов.

Деньги у секты были. На тот момент имущество «Аум Синрикё» в Японии официально оценивалось в 24 млн долларов. Секта владела центрами йоги, ресторанами, компанией по производству игр, торговой и туристической фирмами, несколькими промышленными предприятиями. Кроме того, в собственности «Аум Синрикё» были 16 земельных участков общей площадью 135 тысяч квадратных метров.

В начале 1990-х годов секта начала вести активную деятельность в России, приобретя за короткий срок множество сторонников: как полагают, там насчитывалось до 30 тысяч последователей учения. В 1992 году Асахара лично посетил Москву и встретился с тогдашним мэром российской столицы Юрием Лужковым, а также пообщался с вице-президентом России Александром Руцким.



Сёко Асахара на встрече с мэром Москвы Юрием Лужковым. Снимок был опубликован в журнале «Истинная вера АУМ: Приглашение на святую истину»

Позже в ходе расследования деятельности культа выяснилось, что «Аум Синрикё» закупала в России документацию для производства автоматов Калашникова и даже приобрела вертолет Ми-8. Некоторые исполнители теракта и члены «ближнего круга» Асахары утверждали, что технологии по производству зарина они приобрели именно в России, однако достоверного подтверждения это заявление не нашло.

Теракты и убийства

Масштабному нападению в токийском метро предшествовали подготовительные атаки. Как позже установит следствие, именно члены секты совершили годом ранее теракт с использованием зарина в городе Мацумото, целью которого были судьи, разбиравшие дело против организации. Тогда погибли семь человек, более 200 пострадали. Во время суда выяснилось, что теракт преследовал две цели: отложить разбирательство о мошенничестве членов секты с земельными участками и испытать зарин.

В это же время члены «Аум Синрикё» совершают несколько убийств: жертвами стали те, кто покинул секту. Позже сектанты похитили и убили 69-летнего нотариуса Киеси Кария, младшая сестра которого пыталась выйти из «Аум Синрикё». Члены «Аум Синрикё» также пытались убить лидера конкурирующего религиозного течения Дайсаку Икеду и журналистку Сёко Эгаву, которая вела расследование деятельности секты.

Полиция смогла связать все преступления с «Аум Синрикё». 22 марта 1995 года планировались масштабные рейды и обыски молельных домов, предприятий, компаний и особняка Асахары. Не успели.

Атака в токийском метро

20 марта 1995 года, получив четкие указания от руководства секты, 10 адептов, поделенные на пять пар, начали атаку на токийское метро. На трех линиях метрополитена всего были атакованы пять поездов, по два на линиях Маруноути и Хибия, и один — на линии Тиёда. Целями террористов были станции «Касумигасэки» и «Нагатате» — обе станции были пересадочными для трех линий метро, недалеко от них находятся японский парламент, верховный суд, национальное полицейское агентство, несколько министерств.



Иллюстрация из книги «Подземка»

В каждой паре обязанности разделились: один человек должен был пронести в вагоны метрополитена пакеты с зарином, второй ожидал исполнителя в автомобиле.

Практически одновременно — в 8.10 утра — пять человек проткнули пакеты с зарином. Каждый из исполнителей, как только вскрывал емкость с нервно-паралитическим газом, покидал вагон. В одном случае член секты, замешкавшись, сам получил отравление, однако успел выпить антидот.

В результате на месте или от последствий атаки погибли 13 человек — кто-то умер сразу, кто-то позже в больницах. Всего пострадали, по разным данным, более 6000 человек.



Сотрудники спецслужб Японии выходят со станции метро «Касумигасеки». 20 марта 1995 года. Фото: Reuters

«Вокруг царило то, что уместнее всего описать словом „ад“»

Свидетельства многих пострадавших и очевидцев теракта собрал в своей документальной книге «Подземка» известный японский писатель Харуки Мураками.

Пассажиры и работники метрополитена не сразу поняли, что произошло. Поезда, выпустив уже успевших отравиться пассажиров, отправились дальше по своим маршрутам. В них еще находился разлитый по полу зарин, а движение способствовало распространению паров вещества на другие станции.

«За полчаса до того, как я сел в метро, на станции „Касумигасэки“ уже царила паника. Считаю, руководство метро должно было, узнав о происшествии, остановить все поезда и высадить пассажиров. В таком случае ущерб не разросся бы до чудовищных размеров. Это их большое упущение. И спрашивать нужно с руководства», — считал пострадавший Синтаро Комада.

У пострадавших сразу стали проявляться первые симптомы отравления: затрудненное дыхание, кашель и потемнение в глазах вплоть до потери зрения.

«У меня начался жуткий кашель. Все, кто ехал в этом вагоне, уже кашляли вовсю. Тут я и поняла: что-то не то. Не специально же они все… — рассказывала пострадавшая Киёка Идзуми. — Я увидела голосившую во все горло женщину — ее лихорадочно трясло. Я села рядом и начала ее успокаивать: уже все позади, все позади. Тем временем подъехала неотложка; я как могла, ухаживала за пострадавшими. Лица у них были даже не бледные, а мертвенно-синие. У одного — на вид довольно пожилого — мужчины изо рта шла пена. Да так сильно, что я подумала: сколько же ее у него там? Я расстегнула ему на рубахе все пуговицы, ослабила ремень брюк, нащупала пульс — частый. Я ему: дедушка, дедушка! А он не отвечает — без сознания».



Пострадавшие от зариновой атаки возле станции метро «Цукидзи». 20 марта 1995 года. Фото: Reuters

Из-за полной неразберихи появились слухи о том, что на станции «Цукидзи» произошел взрыв, поэтому многие кареты скорой помощи направляли именно туда, хотя жертв там было относительно немного. Из-за этого на некоторых станциях пострадавшим приходилось ждать медиков больше часа.

«Когда я поднялась по лестнице, вышла на улицу и огляделась, вокруг царило то, что уместнее всего описать словом „ад“. На земле лежало трое людей с зажатыми в зубах ложками. Было еще шестеро работников метро — все они сидели на клумбе и, обхватив головы руками, рыдали. На выходе из станции причитала женщина. Я даже не знала, что сказать, я не понимала, что же произошло. Ждали, когда же приедет скорая помощь, а она все не ехала. Очень долго. Зарин распылили в 8.10, машины скорой помощи приехали часа через полтора. Все это время люди были брошены на произвол судьбы», — вспоминала Киёка Идзуми.

У некоторых начались конвульсии, пошла пена изо рта, а у кого-то кровь, у кого-то началась рвота.

«Я вошел через дальнюю дверь и увидел лежавшего на полу мужчину лет шестидесяти пяти. С противоположной стороны, как бы съехав с сиденья, сидела женщина лет пятидесяти. Дыхание тяжелое с присвистом, изо рта идет розовая пена с кровью», — рассказывал пострадавший Сумио Нисимура.

Кто-то из пассажиров, получив относительно легкое отравление, отправился на работу или по делам. Большинству из них позже пришлось обратиться за медицинской помощью. Последствия атаки для многих пострадавших были довольно серьезными из-за разрушительного действия газа на нервную систему. Некоторые из них остались инвалидами.

«Врач выразил все это так: впредь, господа, вам будет крайне трудно ужинать и беседовать всей семьей. Не помню точно, но смысл тот. Не может вставать, говорить, почти без сознания. Для нас это стало шоком. Мать невольно произнесла: лучше бы она сразу умерла — и ей было бы легче, и нам», — так Тацуо Акаси, брат пострадавшей Сидзуко Акаси, узнал, что его сестра останется прикованной к постели.



Военные прибывают к станциям метро после зариновой атаки. 20 марта 1995 года. Фото: Reuters

«Хоть у меня и болит голова, со стороны ничего особого не видно. Поэтому боль эта понятна только самому больному. Попробуйте представить, что каждый божий день вашу голову сдавливает камень или шлем. Если бы только освободиться от этой боли… Но, боюсь, мое настроение вряд ли понятно другим. Я ужасно одинок. Другое дело, лишись одной руки, или стань растением, тогда многие поймут и посочувствуют. Если бы я тогда умер, было бы легче», — рассказывал о последствиях отравления пострадавший Кэндзи Оохаси.

Суд и казнь

Вскоре после теракта Асахара и многие члены его секты были арестованы, а места для собраний «Аум Синрикё» были закрыты.

Согласно официальному обвинению, Асахара намеревался свергнуть существующий в Японии строй и стать новым императором. Также атака на токийское метро была нужна для того, чтобы отвлечь внимание правоохранителей от других преступлений «Аум Синрикё».

Сам Сёко Асахара отказался от дачи показаний и в ходе процесса сохранял молчание, отказываясь также от общения с родственниками и последователями своего культа. Его защищал известный японский адвокат и борец против смертной казни Есихиро Ясуда, однако усилия юриста и его помощников оказались тщетными.

Приговор Асахаре вынесли 27 февраля 2004 года, но благодаря адвокатам и аппеляциям его исполнение затянулось на 14 лет.



В день вынесения приговора Сёко Асахара в метро раздавали дополнительный тираж газеты. 27 февраля 2004 года. Фото: Reuters

Всего к смертной казни через повешение были приговорены 13 человек из «Аум Синрикё». Еще несколько человек получили пожизненное заключение или большие сроки. Среди них был и один из непосредственных исполнителей теракта в метро Икуо Хаяси — суд принял во внимание то, что он добровольно сдался полиции и помогал в расследовании преступлений.

Кого из «Аум Синрикё» приговорили к смертной казни

Сёко Асахара Основатель и руководитель секты «Аум Синрикё». 63 года на момент казни. Казнен 6 июля 2018 года в Токио.

Кадзуки Окадзаки Участник убийства юриста Цуцуми Сакамото и его семьи. Также был признан виновным в убийстве 21-летнего студента, который пытался покинуть секту. 57 лет на момент казни. Казнен 26 июля 2018 года.

Киёхидэ Хаякава Второй человек в секте после Сёко Асахары, брал на себя многие его контакты с внешним миром; в качестве так называемого министра строительства секты руководил сооружением в префектуре Яманаси завода по производству зарина, который был распылен в метро Токио. Участник убийства юриста Цуцуми Сакамото и его семьи. 68 лет на момент казни. Казнен 6 июля 2018 года.

Томомицу Ниими Выполнял обязанности «министра внутренних дел». Был признан виновным в 11 преступлениях, совершенных культом «Аум Синрикё» — в семи убийствах, двух покушениях на убийство и двух терактах с использованием зарина. Во время атаки на токийское метро был водителем Икуо Хаяси, одного из «распылителей». 54 года на момент казни. Казнен 6 июля 2018 года.

Масато Ёкояма Ёкояма окончил отделение прикладной физики политехнического факультета университета Токай. В «Аум Синрикё» отвечал за разработку и производство огнестрельного оружия. Один из непосредственных исполнителей теракта в метро. 54 года на момент казни. Казнен 26 июля 2018 года.

Тору Тойода Тойода учился в Токийском университете, специализировался на прикладной физике, добился выдающихся успехов. Защитил кандидатскую диссертацию. В секте принадлежал к «Министерству науки и техники» и работал в бригаде химиков, отвечающих за производство зарина. Непосредственный участник теракта в метро. 59 лет на момент казни. Казнен 26 июля 2018 года.

Масами Цутия Цутия получил степень магистра в области физической и органической химии в университете Цукубы. В «Аум Синрикё» был главным химиком секты, отвечал за производство зарина. 53 года на момент казни. Казнен 6 июля 2018 года.

Стору Хашимото Участник убийства юриста Цуцуми Сакамото и его семьи. Принимал непосредственное участие в теракте с использованием зарина в городе Мацумото. 50 лет на момент казни. Казнен 26 июля 2018 года.

Кэнъити Хиросэ Хиросэ окончил старшую школу и университет Васэда, специализировался на прикладной физике. В организации был причислен к «Министерству науки и техники». Вместе с Масато Ёкоямой занимался разработкой и производством огнестрельного оружия. Несмотря на сильные колебания, проткнул оба пакета с зарином в токийском метро. 53 года на момент казни. Казнен 26 июля 2018 года.

Томомаса Накагава Бывший студент-медик имел в секте ранг «министра внутренних дел духовного императора». Один из непосредственных исполнителей теракта в метро. 55 лет на момент казни. Казнен 6 июля 2018 года.

Ясуо Хаяси В университете Когакуин изучал искусственный интеллект. После выпуска на постоянную работу не устроился, много путешествовал. В Индии увлекся религией. Вскоре после начала занятий йогой вступил в «Аум Синрикё» и ушел из дома. Занимал третье место в «Министерстве науки и техники». При теракте в токийском метро у него было три пакета с зарином. Суд постановил, что его действия привели к гибели восьми человек, 2475 человек пострадали. Ясуо Хаяси (не путать с другим исполнителем теракта Икуо Хаяси) за количество жертв прозвали «Машиной убийств». 60 лет на момент казни. Казнен 26 июля 2018 года.

Йошохиро Ину Пришел в секту в 16-летнем возрасте и стал одним из ближайших помощников Сёко Асахара. Дослужился до «начальника разведки». Был главным координатором газовой атаки в метро Токио. 48 лет на момент казни. Казнен 6 июля 2018 года.

Сэйти Эндо Изучал вирусологию в Киотском университете. В секте занимал пост «министра здравоохранения и социального обеспечения». Занимался производством зарина. 57 лет на момент казни. Казнен 6 июля 2018 года.

После теракта в токийском метро «Аум Синрикё» была лишена статуса религиозной организации, но ее деятельность в Японии не была запрещена. Однако с тех пор она находится под постоянным гласным надзором полиции и спецслужб: это дает властям право в любое время проводить обыски на объектах сектантов.

В Евросоюзе, США, Канаде, России и других странах секта, которая сменила свое название с «Аум Синрикё» на «Алеф», причислена к числу террористических организаций.