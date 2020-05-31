Трамп заявил о скором появлении у США «величайших вооружений»

Источник материала: Tut.by

США восстановили свой статус «мирового лидера» в космосе, заявил Трамп после успешного запуска пилотируемого корабля SpaceX. По его словам, скоро Соединенные Штаты высадятся на Марс, и у них будут «величайшие вооружения в истории».



Фото: Flickr / The White House

У США появятся «величайшие вооружения» в истории, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon. Невозможно быть «номером один на Земле, если вы номер два в космосе», отметил он.

«Мы вызвали зависть у всего мира и скоро высадимся на Марс, и у нас будут величайшие вооружения, которое когда-либо можно было представить в истории», — сказал Трамп.

По его словам, США восстановили свой статус «мирового лидера» в космосе. Успешный запуск пилотируемого корабля SpaceX стал «первым большим космическим посланием за последние 50 лет» и «триумфальным возвращением к звездам», заявил Трамп.

США занимаются созданием «супер-пупер» ракеты, которая по скорости будет в 17 раз превосходить все существующие аналоги, заявил Трамп в середине мая на торжественной церемонии презентации Космических сил страны. «Космос является нашим будущим — и в вопросах обороны, и по многим другим аспектам», — добавил тогда он.

Помимо этого, в марте 2019 года Трамп потребовал «любой ценой» отправить американских астронавтов на Луну, выделив на выполнение своего приказа NASA пять лет. В феврале он попросил у конгресса профинансировать программу пилотируемых полетов, «чтобы следующим мужчиной и первой женщиной на Луне стали американские астронавты и <…> чтобы Америка была первой страной, которая установит свой флаг на Марсе».

30 мая компания SpaceX Илона Маска провела первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. На борту корабля, направляющегося к Международной космической станции, находятся американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Ожидается, что стыковка с МКС пройдет в 17.30 31 мая.

В США этот пуск стал первым пилотируемым полетом за девять лет: с тех пор как в 2011 году закрылась программа Space Shuttle, астронавтов на МКС доставляли на российских кораблях «Союз».