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Протесты против расизма в США вспыхнули с новой силой
14.06.2020 13:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПолицейским Атланты пришлось применять слезоточивый газ, дымовые шашки и светошумовые боеприпасы для разгона толпы. Поводом для митинга стала смерть афроамериканца Рейшарда Брукса. По официальным данным, вечером в пятницу правоохранители приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал Брукс, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания. Полицейские попытались его задержать, но он оказал сопротивление, отобрал у них электрошокер, попытался его использовать и сбежать. Но один из правоохранителей применил табельное оружие. Брукс умер в больнице. Позже выяснилось, что он был нетрезв. В ночь на воскресенье бунтовщики подожгли кафе. Загорелись и стоящие рядом автомобили.
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Полицейским Атланты пришлось применять слезоточивый газ, дымовые шашки и светошумовые боеприпасы для разгона толпы. Поводом для митинга стала смерть...
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