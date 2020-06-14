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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты против расизма в США вспыхнули с новой силой Полицейским Атланты пришлось применять слезоточивый газ, дымовые шашки и светошумовые боеприпасы для разгона толпы. Поводом для митинга стала смерть...

Полицейским Атланты пришлось применять слезоточивый газ, дымовые шашки и светошумовые боеприпасы для разгона толпы. Поводом для митинга стала смерть афроамериканца Рейшарда Брукса. По официальным данным, вечером в пятницу правоохранители приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал Брукс, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания. Полицейские попытались его задержать, но он оказал сопротивление, отобрал у них электрошокер, попытался его использовать и сбежать. Но один из правоохранителей применил табельное оружие. Брукс умер в больнице. Позже выяснилось, что он был нетрезв. В ночь на воскресенье бунтовщики подожгли кафе. Загорелись и стоящие рядом автомобили.Участникиперекрыли крупную автотрассу, которая проходит через город. Глава полиции Атланты подала в отставку. Полицейский, который смертельно ранил при задержании афроамериканца, уволен. Расследование гибели Брукса ведут следователи штата Джорджия.