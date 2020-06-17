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Обнаружен препарат, который способен снизить смертность от COVID-19

17.06.2020 09:46 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Научный прорыв в лечении COVID-19 - группа британских исследователей обнаружила препарат, который способен снизить смертность от вируса. Выяснилось, что кортикостероид дексаметазон - первый препарат, который использовали в дозировке 6 мг в день, на треть снизил смертность среди пациентов на искусственной вентиляции легких. Всемирная организация здравоохранения высоко оценила результаты.

 
 
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Научный прорыв в лечении COVID-19 - группа британских исследователей обнаружила препарат, который способен снизить смертность от вируса. Выяснилось, что...
 
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