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В США больше месяца не утихают протесты против дискриминации

07.07.2020 12:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В США не утихают протесты. В Финиксе (штат Аризона) сотни человек вышли на улицу после очередного убийства вооруженного афроамериканца. Полицейским пришлось открыть огонь по 19-летнему молодому человеку после его отказа отдавать оружие. Погибший грозился начать стрельбу.

Тем временем в других штатах тоже неспокойно. Губернатор Джорджии ввел режим чрезвычайного положения во всем регионе. В Атланту для стабилизации ситуации призвана Нацгвардия. Противостояние продолжается и на культурном фронте. Так, в штате Висконсин активисты перекрасили мурал "Черные жизни имеют значение" в "Защитить полицию", чтобы подчеркнуть начавшиеся акты дискриминации правоохранительных органов.

 
 
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В США не утихают протесты. В Финиксе (штат Аризона) сотни человек вышли на улицу после очередного убийства вооруженного афроамериканца. Полицейским пришлось...
 
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