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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США больше месяца не утихают протесты против дискриминации В США не утихают протесты. В Финиксе (штат Аризона) сотни человек вышли на улицу после очередного убийства вооруженного афроамериканца. Полицейским пришлось...

В США не утихают протесты. В Финиксе (штат Аризона) сотни человек вышли на улицу после очередного убийства вооруженного афроамериканца. Полицейским пришлось открыть огонь по 19-летнему молодому человеку после его отказа отдавать оружие. Погибший грозился начать стрельбу.Тем временем в других штатах тоже неспокойно. Губернатор Джорджии ввел режим чрезвычайного положения во всем регионе. В Атланту. Противостояние продолжается и на культурном фронте. Так, в штате Висконсин активисты перекрасили мурал "Черные жизни имеют значение" в "Защитить полицию", чтобы подчеркнуть начавшиеся акты дискриминации правоохранительных органов.