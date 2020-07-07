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В США больше месяца не утихают протесты против дискриминации
07.07.2020 12:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ США не утихают протесты. В Финиксе (штат Аризона) сотни человек вышли на улицу после очередного убийства вооруженного афроамериканца. Полицейским пришлось открыть огонь по 19-летнему молодому человеку после его отказа отдавать оружие. Погибший грозился начать стрельбу.
Тем временем в других штатах тоже неспокойно. Губернатор Джорджии ввел режим чрезвычайного положения во всем регионе. В Атланту
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В США не утихают протесты. В Финиксе (штат Аризона) сотни человек вышли на улицу после очередного убийства вооруженного афроамериканца. Полицейским пришлось...
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