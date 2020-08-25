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Вынесены приговоры по громкому делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске. Тогда умерли 78 человек
25.08.2020 15:23 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ленинский районный суд Иркутска приговорил семерых фигурантов дела о массовом отравлении «Боярышником» в 2016 году к срокам от семи до девяти лет колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В общей сложности обвиняемые получили 56 лет и шесть месяцев колонии. Их признали виновными по части 3 статьи 238 УК Ф (Производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек).
Как уточняет
Работавшая в павильоне продавцом Юлия Мелентьева получила восемь лет и шесть месяцев колонии.
В декабре 2016-го в Иркутске 123 человека
После массового отравления в Иркутске продажу жидкостей с содержанием спирта выше 25% запретили.
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В общей сложности обвиняемые получили 56 лет и шесть месяцев колонии. Их признали виновными по части 3 статьи 238 УК Ф (Производство, хранение и сбыт товаров, не...
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