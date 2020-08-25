ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вынесены приговоры по громкому делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске. Тогда умерли 78 человек

25.08.2020 15:23 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ленинский районный суд Иркутска приговорил семерых фигурантов дела о массовом отравлении «Боярышником» в 2016 году к срокам от семи до девяти лет колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области

В общей сложности обвиняемые получили 56 лет и шесть месяцев колонии. Их признали виновными по части 3 статьи 238 УК Ф (Производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек).

Как уточняет Интерфакс, по девять лет колонии каждый получили бизнесмен Рахман Мехдиев и таксист Сулейман Рустамов. По данным следствия, Мехдиев купил у Рустамова метиловый спирт, разлил его в 870 бутылок по 250 миллилитров и отдал на продажу в свой павильон.

Работавшая в павильоне продавцом Юлия Мелентьева получила восемь лет и шесть месяцев колонии.

В декабре 2016-го в Иркутске 123 человека отравились концентратом для ванн «Боярышник», 78 из них умерли. Концентрат они употребляли вместо алкоголя (спиртосодержащую продукцию на тот момент можно было купить свободно), в «Боярышнике» должен быть этиловый, а не метиловый спирт, который смертельно опасен для человека.

После массового отравления в Иркутске продажу жидкостей с содержанием спирта выше 25% запретили.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общей сложности обвиняемые получили 56 лет и шесть месяцев колонии. Их признали виновными по части 3 статьи 238 УК Ф (Производство, хранение и сбыт товаров, не...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Из той же серии, что и «Новичок». Что говорят врачи об отравлении Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика