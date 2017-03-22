Первый свинцово-кислотный аккумулятор, предшественник современных автомобильных АКБ, был представлен в 1859 году Гастоном Планте. В ходе его экспериментов стало известно, что батарея из свинцовых пластин, помещенных в электролит, намного эффективнее, чем электроды из других материалов. С дальнейшим развитием технологии свинцово-кислотные батареи получили широкое распространение и до сих пор являются основными для автомобильного транспорта.

Компания Bosch начала выпуск собственных батарей для мотоциклов в 1922 году, а в 1927 году – и для автомобилей. С тех пор компания совершенствует технологии производства аккумуляторов, занимая лидирующие позиции на рынке. Сегодня в ассортименте Bosch 182 типа батарей, предназначенных для любых видов техники.

АКБ для грузовых автомобилей

Напряжение в бортовой сети у грузовых автомобилей составляет 24 В. Несмотря на это, батареи в них, как и на легковых моделях и легком коммерческом транспорте, 12-вольтовые – и для питания сети используется последовательное соединение пары аккумуляторов, дающие 24 вольта. Тем не менее грузовые АКБ обладают рядом особенностей и заметно отличаются от легковых.

Грузовые машины оснащены мощными двигателями с большим объемом цилиндров. Поршни и коленчатые валы таких автомобилей намного тяжелее, чем в среднем у легковых машин. Чтобы запустить двигатель грузового автомобиля, требуются очень мощные стартеры и аккумуляторы. В грузовых машинах и автобусах много дополнительного электрооборудования, активно расходующего энергию: это и автономные обогреватели (для салона и двигателя), и многие другие электроприборы и системы комфорта, используемые при выключенном двигателе. Поэтому для грузового автотранспорта необходимы высокие значения тока холодного пуска и емкости: в ассортименте Bosch встречаются грузовые АКБ с током до 1400 А и емкостью АКБ до 240 А˖ч. Эти параметры в 2-3 раза больше, чем у АКБ для легковых машин, в среднем обладающих токами холодного пуска порядка 600 А при емкости 60 А˖ч. Показатели АКБ прямо пропорциональны площади рабочей поверхности свинцовых пластин, поэтому батареи для грузовых машин гораздо тяжелее и больше, чем для легковых. Кроме того, грузовые батареи обычно устанавливаются на раме автомобиля и испытывают повышенные вибрационные нагрузки – их конструкция должна быть механически крепче и прочнее.

Дополнительное оборудование в грузовых автомобилях и автобусах часто используется при стоянке с выключенным двигателем. При интенсивных разрядах и зарядах происходит расслоение (стратификация) электролита, вследствие чего в нижней части батареи происходит сульфатация пластин, а в верхней – коррозия. Со временем пластины свинцовой решетки деформируются, активная масса выпадает на дно батареи. Такая АКБ быстро теряет свою емкость и силу тока, а при большом количестве осадка положительные и отрицательные пластины могут замкнуться – и батарея выйдет из строя.

Серия Т – линейка АКБ Bosch для грузовых машин

Bosch, учитывая особенности АКБ для грузового транспорта, предлагает отдельную серию аккумуляторных батарей – Т. Они обладают большим резервом мощности, легко справляются с высокими нагрузками, обеспечивают надежное энергоснабжение. В серии представлены линейки T3, T4, T5 и TE EFB.

За исключением линейки T3, все АКБ Bosch для грузовых автомобилей полностью необслуживаемые. Они не требуют контроля уровня электролита и долива дистиллированной воды – нужно лишь соблюдать правильные условия эксплуатации и при необходимости подзаряжать. На вершине серии стоят аккумуляторы серии TE EFB, отличающиеся самыми современными и инновационными технологиями.

Многие применяемые технологии в АКБ Bosch для грузовых и легковых машин одинаковы – это крышка-лабиринт с системой конденсации и возврата водяных паров, газоотвод, положительная решетка Power Frame. Но, в отличие от лабиринта в крышках легковых АКБ, в серии Т дополнительно используются предохранительные пробки для защиты от выплескивания электролита при сильных вибрациях, а также встроенный пламегаситель, предотвращающий попадание искр или пламени внутрь батареи.

Часто грузовой транспорт эксплуатируется на грунтовых дорогах, в карьерах, на лесозаготовках. Батареи Bosch серии T имеют усиленную конструкцию, поэтому обладают повышенной устойчивостью к вибрациям.

Вершина эволюции грузовых АКБ – Bosch TE EFB

Компания Bosch, отвечая на растущий спрос грузовой транспортной отрасли на батареи с повышенной конструктивной прочностью, устойчивостью к вибрациям и повышенным сроком службы, предлагает грузовые батареи с инновационной технологией EFB. Положительная пластина в таких батареях покрыта дополнительной пленкой из полиэстера, что эффективнее удерживает активную массу и обеспечивает дополнительный контакт между пластиной и активным материалом.

В батареях Bosch серии TE EFB дополнительно усилены соединения пластин и полюсных мостиков с помощью термопластичной полимерной смолы (компаунда), что также повышает устойчивость к вибрационным нагрузкам. Кроме того, в данной серии компания Bosch внедрила революционную технологию циркуляции электролита. Уникальные смешивающие элементы, размещенные в каждой банке внутри корпуса батареи, позволяют при движении эффективно перемешивать менее плотный электролит в верхней части батареи с более плотным в нижней, предотвращая сульфатацию пластин.

Аккумуляторы Bosch TE EFB обладают увеличенной устойчивостью к циклическим и вибрационным нагрузкам. Это позволяет обеспечить надежный запуск двигателя даже при экстремальных температурах и продлить срок службы АКБ в 2-3 раза по сравнению с обычными стартерными батареями.

Обслуживание грузовых АКБ

При обслуживании грузового автомобиля обычно заряжают всю группу батарей с напряжением 24 В. Такую подзарядку можно производить либо с помощью полупрофессионального зарядного устройства Bosch C7, либо на станции техобслуживания. На СТО «Бош Сервис» используются мощные ЗУ с высокими токами, способными быстро восстановить батарею.

Для проверки состояния батарей на станциях техобслуживания рекомендуется использовать переносной, энергонезависимый тестер Bosch BAT 131. При необходимости замены рекомендуется менять одновременно все батареи, потому что срок их службы примерно одинаков.

Гарантийный период на АКБ Bosch для аккумуляторных батарей TE EFB составляет 24 месяца с даты продажи батареи конечному потребителю, а для серий Т3, Т4, Т5 – 12 месяцев.

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