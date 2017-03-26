МИНСК, 27 мар — Sputnik. Национальный академический драматический театр им. Горького в Минске планирует постановку спектакля "Подводники", заявил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь худрук театра Сергей Ковальчик.

По его словам, подготовка к проекту идет с 2012 года. Премьера ожидается в конце июня.

"Андрей Курейчик написал пьесу "Подводники" — это документальный сюжет о событиях 4 июля 1961 года на советской атомной подлодке К-19", — рассказал театральный деятель.

По словам Сергея Ковальчика, в ходе подготовки проекта удалось найти интересные факты.

"Одним из тех людей, которые ходили в реактор, чтобы его потушить был мичман Кулаков — белорус, который служил в то время на подлодке. Совсем недавно он умер в Минске", — поделился худрук театра.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, художественный руководитель театра сообщил, что к постановке готовится 3 тонны декораций.

"Благодаря этому зритель будет себя ощущать как на подводной лодке. Это по-настоящему технически емкий проект", — подчеркнул он.

Особый акцент, по его словам, в постановке сделан на то, что "это наша совместная история".

"Автором, безусловно, сделаны акценты, и на том, что Василь Кулаков — белорус. Понятно, что на подлодке служили со всех республик Советского Союза. Это особенный проект — патриотизмом не торгуют", — резюмировал Сергей Ковальчик.

Трагическая история подлодки К-19

К-19 была первой советской ракетоносной атомной подводной лодкой. На ее вооружении состояли торпеды и три межконтинентальные баллистические ракеты с надводным стартом.Этим атомоходом, построенным в рекордно короткие сроки, Советский Союз отвечал на вызов США, уже имевших на вооружении атомный подводный ракетоносец "Джордж Вашингтон".

4 июля 1961 года в 04.15, на 16-е сутки плавания, когда подводная лодка находилась на стометровой глубине в Северной Атлантике, в 100 милях от американской военно-морской базы, расположенной на норвежском острове Ян-Майен, на ней сработала аварийная защита реактора левого борта. Авария атомного реактора могла привести к взрыву лодки, а впоследствии — к глобальной экологической катастрофе — радиоактивному отравлению вод Мирового океана.

Командир подлодки дал команду на всплытие и принял решение из подручных материалов смонтировать трубопровод, дублирующий поврежденный участок системы охлаждения. В течение двух часов, находясь в зоне воздействия радиации, подводники без защитных костюмов (тогда их не было), голыми руками, в армейских противогазах, которые не защищают от излучения, смонтировали систему охлаждения и спасли подлодку. В будущем такие дублирующие контуры появились на всех АПЛ. В ходе ликвидации аварии личный состав неоднократно в течении длительного времени находился в зоне воздействия радиации, 42 члена экипажа получили большие дозы облучения. К вечеру 4 июля с К-19 на две подлодки были эвакуированы 65 моряков, а еще через день ее оставили все члены экипажа. Перед этим механизмы атомного ракетоносца были приведены в нерабочее состояние.

Долгое время авария 1961 года на К-19 была засекречена. О трагедии К-19 стало известно в 1990-е годы. Вышли в свет газетные публикации, книги. В 2002 году широкой публике был представлен американский кинофильм "К-19. Оставляющая вдов" (K-19: The Widowmaker), главные роли в котором сыграли Харрисон Форд и Лиам Нисон.