МИНСК, 1 апр — Sputnik. Классик, шестидесятник Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни от остановки сердца, сообщила в субботу его вдова Мария Новикова.



© Sputnik Виталий Белоусов Умер Евгений Евтушенко

Евгений Евтушенко лауреат множества советских и российских государственных наград, и зарубежных, и отечественных литературных премий. Его биография еще в 60-х годов была издана во Франции.

Евтушенко родился в Сибири 18 июля 1932 года. Отец поэта Александр Гангнус, геолог и поэт-любитель, и мать Зинаида Евтушенко, геолог и актриса, с детства прививали сыну любовь к литературе.

"Благодаря отцу я уже в шесть лет научился читать и писать, залпом читал без разбора Дюма, Флобера, Боккачо, Сервантеса и Уэллса", — вспоминает в своей автобиографии поэт. Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.

Первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, в год поступления Евтушенко в Литературный институт имени Горького, и в этом же году его приняли в Союз писателей. Евтушенко в свои двадцать стал самым молодым членом Союза, многие ждали права вступить в писательское объединение до сорока лет.

Евтушенко вспоминал в мемуарах, что в Союз писателей он попал благодаря своей книге, которую он сам считал незрелой и сырой.

Поэт-стадионник

Имя поэта навсегда останется символом всего поколения шестидесятников. В 1960-е годы советскую интеллигенцию охватил поэтический бум. На знаменитых литературных вечерах в Политехническом музее блистали Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава. Политех не вмещал всех желающих, и поэты вышли на стадионы: поэтов-стадионников с тех пор в русской литературе не случалась.



© Sputnik Валерий Шустов Поэт Евгений Евтушенко на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки.

Евтушенко выпустил несколько сборников стихов: "Третий снег" (1955), "Шоссе энтузиастов" (1956), "Обещание" (1957), "Стихи разных лет" (1959), "Яблоко" (1960), "Нежность" (1962), "Взмах руки" (1962). Его имя гремело по всей стране. Именно Евтушенко тогда сказал, что "поэт в России — больше, чем поэт".

Его помнят эпатажным, дерзким, несоветским, Евтушенко не ограничивался только безобидной лирикой. Поэма "Братская ГЭС", стихи "Наследники Сталина", "Правда" стали скандальными.

А самый сильный скандал разразился в 1963 году, когда генсек Никита Хрущев узнал, что Евтушенко отдал свою автобиографию для публикации во Франции. За границей он был частым гостем, в отличие от многих других, рожденных в Союзе и для Союза.

На IV Пленуме Союза писателей СССР в том же году поэта подвергли обструкции, а СМИ разразились гневными статьями о "политической инфантильности" поэта.

Спустя больше двух десятков лет его изберут секретарем правления Союза писателей СССР, а в 1989-м выкажут политическое доверие на государственном уровне. Евтушенко стал Народным депутатом СССР от Харькова и оставался им до распада СССР.

Не могу быть писателем-надомником

Евтушенко в 1991 году заключает контракт с американским университетом в городе Талса, штат Оклахома, и уезжает с семьёй преподавать литературу. В США поэт проживал до настоящего времени, не забывая своих почитателей на родине.

"Не могу быть писателем-надомником, люблю видеть лица своих читателей, где бы я ни был. Из России я уезжаю помолодевшим", — рассказывал Евтушенко журналистам.



© Sputnik Владимир Вяткин Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко

В 2014 году на гастролях в Ростове-на-Дону поэту стало плохо, он был госпитализирован в местную больницу, а позже самолетом переправлен в Москву. "У меня еще очень много дел", — отвечал поэт на вопросы журналистов о своем здоровье, имея в виду, в частности, незавершенный на тот момент роман.

"Это роман не об Америке. А о чем? Он будет как бы в двух действиях идти — параллельно. Первое действие — мои приключения в 1941-м, когда с одной девочкой мы решили бежать на фронт сражаться с гитлеровцами, когда они подошли к Москве. И второе действие — 1961 год, когда я впервые поехал в США. То, что мне казалось когда-то совершенно непредставимым. У нашего поколения был украден этот кусочек жизни, это был как бы другой земной шар", — рассказывал СМИ Евтушенко.

Согласно завещанию, Евтушенко будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с Борисом Пастернаком.

Российское консульство сообщило о всестороннем содействии семье поэта в организации транспортировки тела в Москву.

Соболезнование родным и близким поэта выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.