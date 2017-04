Бойфренд бросил девушку из Колорадо прямо накануне ее выпускного, на котором он должен был составить ей компанию, и как будто этого было мало, потребовал ее вернуть деньги, которые он когда-то за нее заплатил. Последнюю просьбу девушка расценила как отличную возможность для красивой мести обидчику: она вернула ему деньги, но так, чтобы парню было сложно этому радоваться — все до монетки в буквальном смысле.

My ex of 11 months dumped me a week before prom and he asked for his money back to go to another prom #pennyasfuck#boyfriendoftheyear pic.twitter.com/entOpgVezE