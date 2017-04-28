Бойфренд бросил девушку из Колорадо прямо накануне ее выпускного, на котором он должен был составить ей компанию, и как будто этого было мало, потребовал ее вернуть деньги, которые он когда-то за нее заплатил. Последнюю просьбу девушка расценила как отличную возможность для красивой мести обидчику: она вернула ему деньги, но так, чтобы парню было сложно этому радоваться — все до монетки в буквальном смысле.

My ex of 11 months dumped me a week before prom and he asked for his money back to go to another prom #pennyasfuck#boyfriendoftheyear pic.twitter.com/entOpgVezE — mmmmmmaria (@panchal_maria) 27 апреля 2017 г.

Мария встречалась со своим бойфрендом 11 месяцев, но за неделю до ее выпускного парень решил с ней расстаться и пойти на выпускной в другую школу — потому что там учится его другая девушка. И в качестве последнего аккорда обидчик потребовал, чтобы Мария вернула ему 95 долларов, уплаченные парнем за аренду транспорта, который должен был отвезти парочку в школу на выпускной бал. На эти деньги безымянный «герой» собирался свозить на выпускной свою новую подругу.

Обидчик написал Марии, что та должна вернуть ему деньги так, как ей будет наиболее удобно, но сделать это в течение нескольких дней. Девушка честно выполнила требование, но решила воспользоваться лазейкой в нем, а именно выбрать то, какими купюрами она будет возвращать долг. То есть даже не купюрами, а монетами: девушка вернула парню все до последнего цента в буквальном смысле: она разменяла 95 долларов до монеток, ссыпала всё это в четыре банки и отвезла бывшему бойфренду, пишет Mashable.

«Парень года» и «До каждого гребаного цента» — подписала фото девушка. А к банкам для парня приложила записку: «Здесь все твои 95 долларов. Повеселись на выпускном». А для Марии история закончилась даже лучше чем предполагалось: после того как она выложила в твиттер фото с наказанием для своего парня, девушку пригласил на выпускной один из ее лучших друзей. Так что, похоже, пока бывший будет считать монетки, она будет проводить время с другими, не такими мелочными, знакомыми.