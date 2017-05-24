135-летие Купалы отметили в Москве выставкой и концертом

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Торжественный вечер, посвященный 135-летию выдающегося белорусского поэта Янки Купалы, состоялся в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко отметил, что в истории каждого народа есть имена, которыми гордятся. "Есть среди них такие, которые стали достоянием человечества, поскольку известность их перешагнула границы государств и времени. Имя Янки Купалы полноправно можно отнести к этой когорте", - сказал дипломат.

По словам руководителя дипмиссии, историческая заслуга Янки Купалы и заключается в том, что он создал настоящие шедевры национального искусства и тем самым поднял белорусскую литературу до уровня передовых литератур мира, сделал ее общенародным явлением. "Купала заглянул в душу белорусов, показал их характер, высказал чаяния и надежды, исконную жажду "людьми зваться", - подчеркнул посол.

В честь юбилейного года поэта Государственный литературный музей Янки Купалы представил уникальный выставочный проект "Завуся я толькi Янка Купала", где предложил новый взгляд на образ народного поэта Беларуси. В основе экспозиции - музейные предметы из фондовых коллекций музея, в том числе мемориальные вещи Янки Купалы, а также малоизвестные фотографии.

Программу вечера продолжил сольный концерт легендарного ансамбля "Песняры", в который вошли композиции из альбома "Шчаслівасць" на стихи Янки Купалы, а также всеми любимые и известные хиты коллектива. Директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович отметила, что произведения поэта всегда вдохновляли белорусских художников и музыкантов. В истории белорусской культуры есть специальный термин "художественная и музыкальная купалиана". Более 200 музыкальных произведений создано на стихи Янки Купалы: опера, аратория, рок-опера, мюзиклы и огромное количество песен. "В репертуаре ансамбля "Песняры" на протяжении всей его истории произведения на стихи Янки Купалы занимали огромное место. Купалу очень любил Владимир Мулявин", - рассказала Елена Лешкович.

Гостями вечера в белорусской дипмиссии стали представители МИД России, Евразийской экономической комиссии, Постоянного комитета Союзного государства, правительства Москвы, дипломатического корпуса, творческой интеллигенции, белорусской диаспоры.-0-