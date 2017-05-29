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Dance Walking Minsk. Десятки минчан устроили танцы в городе под музыку из наушников

29.05.2017 23:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Минске вечером 29 мая прошел флешмоб Dance Walking Minsk. Его участником мог стать каждый желающий, который пришел к Оперному театру. Именно оттуда началась танцевальная прогулка под единый для всех участников плейлист. Как это было, смотрите в сюжете TUT.BY.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске вечером 29 мая прошел флешмоб Dance Walking Minsk. Его участником мог стать каждый желающий, который пришел к Оперному театру. Именно оттуда началась танцевальная...

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