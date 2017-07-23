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На Аляске умер кот Стаббс. Он был мэром города 20 лет
24.07.2017 13:33 — Новости Культуры | Tut.by
В Талкитне (штат Аляска) 21 июля умер кот по кличке Стаббс, который с 1998 года занимал должность мэра поселения. Ему было 20 лет.
В 2013 году на Стаббса напали собаки. Последние несколько лет он почти не выходил из дома. Стаббс жил у семьи Спон — владельцев главного магазина Талкитны. По
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У Спонов осталось двое котят. Один из них станет преемником Стаббса. В Талкитне нет официального мэра, поэтому в качестве градоначальника избрали кота.
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В Талкитне (штат Аляска) 21 июля умер кот по кличке Стаббс, который с 1998 года занимал должность мэра поселения. Ему было 20 лет.
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