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На Аляске умер кот Стаббс. Он был мэром города 20 лет

24.07.2017 13:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Талкитне (штат Аляска) 21 июля умер кот по кличке Стаббс, который с 1998 года занимал должность мэра поселения. Ему было 20 лет.

В 2013 году на Стаббса напали собаки. Последние несколько лет он почти не выходил из дома. Стаббс жил у семьи Спон — владельцев главного магазина Талкитны. По словам Спонов, Стаббс очень любил внимание и общение с людьми.

«Хорошие новости: я в раю. Плохие новости: все псы попадают в рай»

У Спонов осталось двое котят. Один из них станет преемником Стаббса. В Талкитне нет официального мэра, поэтому в качестве градоначальника избрали кота.

 
 
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В Талкитне (штат Аляска) 21 июля умер кот по кличке Стаббс, который с 1998 года занимал должность мэра поселения. Ему было 20 лет.

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