На Аляске умер кот Стаббс. Он был мэром города 20 лет

В Талкитне (штат Аляска) 21 июля умер кот по кличке Стаббс, который с 1998 года занимал должность мэра поселения. Ему было 20 лет.

The mayor of Talkeetna sadly passed a few days ago

Rest in Peace Mayor Stubbs

(April 12, 1997- July 21, 2017) pic.twitter.com/psRULkkV6R — alexis texis (@speciallex) 24 июля 2017 г.

В 2013 году на Стаббса напали собаки. Последние несколько лет он почти не выходил из дома. Стаббс жил у семьи Спон — владельцев главного магазина Талкитны. По словам Спонов, Стаббс очень любил внимание и общение с людьми.

Good news: I’m in Heaven

Bad news: ALL DOGS GO TO HEAVEN. #RIPStubbs — Mayor Stubbs, a cat. (@MayorStubbs) 24 июля 2017 г.

«Хорошие новости: я в раю. Плохие новости: все псы попадают в рай»

У Спонов осталось двое котят. Один из них станет преемником Стаббса. В Талкитне нет официального мэра, поэтому в качестве градоначальника избрали кота.