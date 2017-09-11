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Студентка с ребенком не хотела идти на лекцию. Тогда профессор провел занятие с малышом на руках

12.09.2017 13:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американская студентка Эштон Робинсон, которая учится в техасском университете A&M, столкнулась с неразрешимой проблемой. Ей было не с кем оставить сына, которого она воспитывает одна. На помощь неожиданно пришел ее преподаватель.

Как рассказала Эштон на своей странице в фейсбуке, она написала по электронной почте письмо профессору Мусобе, что не сможет прийти на его лекцию. Тот перезвонил и попросил взять сына с собой.

Когда девушка пришла на занятия, профессор взял ребенка на руки и провел так всю лекцию. Мальчик не только ни разу не заплакал, но даже не закапризничал.

Пост Эштон Робинсон уже собрал около 45 тысяч лайков и около 12 тысяч ретвитов.

 
 
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Американская студентка Эштон Робинсон, которая учится в техасском университете A&M, столкнулась с неразрешимой проблемой. Ей было не с кем оставить сына, которого...

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