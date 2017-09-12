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Польские туристы запустили колесо обозрения в Припяти

13.09.2017 18:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Польские туристы своими силами запустили колесо обозрения, которое находится в зоне отчуждения в городе Припяти. До этого конструкция не работала 30 лет — со времени аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам жителя Польши Кристофер Гржибека, колесо запустили без использования электричества — механическим способом (правда, как именно — не уточняется). После того, как видео было снято, аттракцион вернули в прежнее состояние. Любопытно, что вскоре Гржибек удалил свое видео. Впрочем, оно быстро разошлось по интернету.

Возможно, его действия связаны с позицией активистов из команды Chernobylzone. Они намерены подать жалобу в Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. По их словам, колесо могло оборваться, в результате чего пострадали бы люди.

 
 
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Польские туристы своими силами запустили колесо обозрения, которое находится в зоне отчуждения в городе Припяти. До этого конструкция не работала 30 лет - со...

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