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Польские туристы запустили колесо обозрения в Припяти
13.09.2017 18:00 — Новости Культуры | Tut.by
Польские туристы своими силами запустили колесо обозрения, которое находится в зоне отчуждения в городе Припяти. До этого конструкция не работала 30 лет — со времени аварии на Чернобыльской АЭС.
По словам жителя Польши Кристофер Гржибека, колесо запустили без использования электричества — механическим способом (правда, как именно — не уточняется). После того, как видео было снято, аттракцион вернули в прежнее состояние. Любопытно, что вскоре Гржибек удалил свое видео. Впрочем, оно быстро
Возможно, его действия связаны с позицией активистов из команды Chernobylzone. Они
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Польские туристы своими силами запустили колесо обозрения, которое находится в зоне отчуждения в городе Припяти. До этого конструкция не работала 30 лет - со...
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